Минск, 13 сентября. Александр Лукашенко предложил президенту Узбекистана построить возле Дворца Независимости в Минске посольство в узбекском стиле. Предложение было сделано 13 сентября во время переговоров глав государств в резиденции "Куксарой", сообщает пресс-служба белорусского руководителя.



"Вы открыли у нас посольство, — сказал Лукашенко. — Это свидетельство того, что вы не считаете нас далекими людьми, живущими за тысячи километров, хоть географически это так. Мы — близкие люди. И мы подберем самое хорошее место напротив Дворца Независимости, если вы рискнете в узбекском стиле красивое посольство, как вы строите здесь дворцы".



Мирзиёев отметил, что это предложение обязательно будет рассмотрено. "Это была моя давнишняя мечта — открыть посольство в Беларуси. Если мы говорим о дружественных отношениях, то мы должны были открыть посольство и работать как положено", — сказал глава Узбекистана.



По словам Лукашенко, строительство посольства он поддержит с большим удовольствием. "Если будет нужно, пусть у вас будет в центре Европы свой уголок земли, откуда вы можете работать на весь европейский регион", — заявил белорусский руководитель.



Он также выразил благодарность узбекской стороне за поддержку белорусской диаспоры. По информации пресс-службы, в Узбекистане проживает около 19 тыс. белорусов. "Вы поддерживаете и культуру наших белорусов, живущих здесь. Уверен, что никаких проблем они вам не создают и никогда не создадут, — сказал Лукашенко. — Я приехал сюда, чтобы поблагодарить вас за то отношение к Беларуси и белорусам, которое сегодня вы прививаете узбекскому народу. Мы действительно очень похожи, прежде всего своим трудолюбием. Если бы мы научились торговать, как узбеки, представлять товар, который производим, мы были бы в два раза богаче. Думаю, вы нас научите и этой доброй практике".



Мирзиёев в свою очередь заявил, что за последние два года отношения Беларуси и Узбекистана превзошли все ожидания.



"Беларусь для нас близкий друг и надежный партнер. В последние полтора-два года наши отношения во всех сферах, я думаю, превзошли все ожидания. Это показывает, что можно сделать при желании и воле руководства страны", — сказал глава Узбекистана.