Глава Узбекистана предлагает Беларуси совместно перерабатывать хлопок и вывозить его в страны Европы

Минск, 13 сентября. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предлагает Беларуси совместно перерабатывать хлопок и вывозить его в страны Европы. Об этом было заявлено на встрече Мирзиёева и Александра Лукашенко 13 сентября в резиденции "Куксарой", сообщает пресс-служба белорусского руководителя.



"У вас очень серьезные технологии в перерабатывающей отрасли. У нас есть хлопок. Почему мы не можем его совместно перерабатывать и вывозить его в страны Европы? Что нам мешает? Ничего. Это рабочие места и у нас, и у вас. Ваши технологии — наш хлопок", — сказал Мирзиёев.



По его мнению, есть перспективы для белорусско-узбекского сотрудничества в сельском хозяйстве. "У нас на самом деле село в тяжелом положении, потому что рыночные механизмы еще не созданы. А если их сегодня не внедрять, то сельское хозяйство не будет рентабельно и конкурентоспособно, — сказал Мирзиёев. — Я хочу предложить, чтобы мы создали совместный кластер. Белорусские коллеги должны знать, что у них есть сырье в Узбекистане. А у вас технологии. И мы будем выходить на третьи страны".



Мирзиёев также подчеркнул, что в Узбекистане большие запасы полезных ископаемых, однако ими необходимо правильно распорядиться. Он предложил белорусской стороне поучаствовать в разработке нефтяных месторождений. "Та же нефтегазовая отрасль. У вас наука развивается, а у нас есть скважины", — отметил он.



Президент Узбекистана попросил открыть два-три филиала вузов, поскольку в его стране очень ценят белорусское образование и довольны уровнем подготовки студентов.



Лукашенко на это заявил: "Вы сказали, что проблем, конечно, в Узбекистане немало, они и с советских времен накапливались. Но если вам что-то в Беларуси нравится — а у нас экономики сопрягаются, мы не конкуренты, — мы перенесем в Узбекистан производства, научим людей тому, что мы умеем. У нас есть опыт. Мы в далекой Венесуэле так работали, а тут же рядом со своими людьми. Если вас будет что-то интересовать — пожалуйста, мы это сделаем".



Отдельно глава Узбекистана остановился на военно-техническом сотрудничестве. "Когда мы сотрудничаем в этой сфере, это говорит о многом. Это доверие, это наша безопасность", — сказал Мирзиёев.



Он также отметил большой потенциал в региональном сотрудничестве. "Я лично разговаривал с каждым губернатором после поездок в Беларусь. У них очень серьезные намерения", — подчеркнул Мирзиёев.



Касаясь отношений в культурной сфере, он напомнил, что недавно в центре Ташкента был открыт бюст Якуба Коласа, планируется назвать одну из улиц в честь белорусского поэта, который в военные годы жил в Узбекистане. "Он очень много писал об узбеках. В те тяжелые годы он был в Узбекистане с семьей, жил здесь и знает характер узбеков, то трудолюбие, которое похоже на белорусское. К его многим произведениям в Узбекистане относятся с любовью", — сказал Мирзиёев.