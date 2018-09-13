В Беларуси утверждена антиинфляционная программа

Минск, 13 сентября. Новая антиинфляционная программа утверждена совместным постановлением Совета министров и Национального банка № 658/12 от 12 сентября, сообщила пресс-служба правительства.

Программа принята "в целях создания условий для устойчивого экономического роста, развития конкуренции и снижения инфляционных ожиданий".



Документ содержит меры, направленные на: ликвидацию существующих диспропорций в ценообразовании и уменьшение темпов роста административно регулируемых цен и тарифов; совершенствование налоговой политики в части прозрачности и предсказуемости на среднесрочный период; развитие конкуренции и снижение монополизации экономики; снижение инфляционных ожиданий и повышение доверия к экономической политике государства.



Кроме того, программа определяет количественный среднесрочный ориентир по уровню инфляции — поддержание на уровне 4%. Предполагается закреплять индикативный показатель прогнозного уровня базовой инфляции на очередной год в составе расчетных балансовых показателей социально-экономического развития Республики Беларусь.



"В целях закрепления ответственности Национального банка за достижение стабильности цен в стране, усиления его операционной самостоятельности запланировано внесение изменений в Банковский кодекс. Для безынфляционного экономического роста намечено повышение доверия к национальной валюте, расширение сферы использования белорусского рубля", — сообщает пресс-служба.



Как считают в правительстве, реализация этих мер снизит влияние высокой волатильности цен на отдельные виды товаров, в том числе сезонные, будет способствовать установлению объективных цен на импортируемую продукцию, в особенности на товары критического импорта.



Кроме того, программа внедряет механизмы поэтапного перехода к регулированию цен на товары хозяйствующих субъектов, которые занимают доминирующее положение, а также установление тарифов на среднесрочный период на отдельные услуги естественных монополий, в том числе с учетом роста уровня доходов населения.



В сфере ЖКХ предусмотрено поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения (ежегодное увеличение цен на энергоресурсы для населения и снижение тарифов на них для промышленности на сумму дополнительной выручки от реализации услуг населению). Помимо этого, предусмотрена оптимизация затрат на оказание ЖКУ, разработка и реализация механизма поддержания достигнутого 100-процентного уровня возмещения затрат, что позволит при принятии решений по изменению уровня тарифов основываться на определенных индикаторах возможного роста по затратным статьям.



Намечено установить порядок изменения тарифов на перевозку пассажиров городским, пригородным автомобильным, а также железнодорожным транспортом только на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью, а на перевозку пассажиров городским, пригородным автомобильным — еще и с ориентацией на изменение уровня доходов населения. В 2020 году планируется достигнуть 60-процентного уровня возмещения тарифами затрат на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.



Программа также предусматривает изменение тарифов на услуги сотовой подвижной электросвязи, доступа в сеть интернет на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью, учитывая интересы потребителей и поддержание инвестиционной активности поставщиков услуг. Планируется достигнуть 100-процентного уровня возмещения тарифами затрат на регулируемые услуги электро- и почтовой связи, в том числе за счет оптимизации затрат, что исключит повышение тарифов высокими темпами.



В сфере фармакологии предполагается внедрить порядок регистрации предельных отпускных цен на лекарственные средства на основе принципов референтного ценообразования, что исключит реализацию лекарственных средств по необоснованно высоким ценам.



В аграрной сфере запланировано проведение "взвешенной ценовой политики с учетом внешних и внутренних факторов и внедрение методики определения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд в зависимости от эффективности переработки".



Будет продолжен мониторинг изменения цен и сплошное обследование товарной номенклатуры реализуемой продукции за счет добровольного партнерства МАРТ (заключения соглашений) с производителями, торговыми и общественными объединениями и внедрения электронных способов обработки данных.



Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, Национальному банку, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство антимонопольного регулирования и торговли информацию о ходе реализации антиинфляционной программы.



МАРТ необходимо осуществлять мониторинг выполнения программы и ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информировать Совмин о ходе ее реализации.



В марте Александр Лукашенко поручил правительству снизить инфляционные ожидания белорусов, которые были высокими. Как заявил президент, он "знает, что стоит за исторически низким уровнем инфляции". "Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8—10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий", — сказал Лукашенко.



По планам правительства инфляция в Беларуси по итогам 2017 года не должна превысить 6%.



По информации Белстата, в августе инфляция составила 0,1%, а с начала года — 2,9%. В мае 2018 года потребительские цены снизились на 0,3%, в июне — увеличились на 0,4%, в июле — снизились на 0,2%.



Нацбанк ожидает по итогам года инфляцию ниже 6%, что соответствует утвержденному прогнозному показателю.



Согласно августовской оценке инфляционных ожиданий населения, потребительские цены в ближайший год могут вырасти на 11,7%. По сравнению с маем уровень ожидаемой инфляции вырос на 0,3 процентного пункта, сообщил ранее Национальный банк. Инфляционные ожидания Нацбанк измеряет на основании опроса населения. В ходе социологического исследования, проведенного в августе, 56,3% (в мае — 64,4%) опрошенных заявили, что цены будут расти так же интенсивно, как и ранее.



Предыдущая антиинфляционная программа была утверждена 31 августа 2015 года.