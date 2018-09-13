Установлены личности подростков, повредивших в Жодино 18 автомашин

Минск, 13 сентября. Установлены личности двух подростков, которые повредили в Жодино 18 автомобилей, сообщает УВД Миноблисполкома.



Установить злоумышленников помог житель Жодино, который увидел в СМИ сообщение о повреждении 18 машин и фото подозреваемых в этом подростков. На одной из улиц Жодино он увидел похожих подростков и сразу же позвонил в милицию. Оперативному дежурному Жодинского ГОВД мужчина назвал улицу, по которой шли подростки, и направление, в котором они двигаются. Дежурный направил ближайший наряд патрульной службы по указанному адресу, а жодинец, опознавший подростков, продолжал идти за ними и по телефону сообщал дежурному об их маршруте. Прибывшие на место патрульные задержали подростков и доставили их для разбирательства в ГОВД, туда же вызвали и их родителей.



Обоим подросткам по 13 лет, они живут в одном из поселков Смолевичского района и учатся в местной школе, а в Жодино иногда приезжают на электричке "в поисках развлечений". Вначале подростки утверждали, что к повреждению машин они не имеют никакого отношения. Но когда им и их родителям показали видео с различных камер наблюдения, на котором видно, как "очень похожие на них" подростки сперва ходят на стоянке возле машин, а потом идут в сторону железнодорожного вокзала, где одна из камер снимает их крупным планом, подозреваемые во всем сознались.



По их словам, в тот день они приезжали в Жодино на городской пляж, а когда пришли на вокзал, чтобы вернуться на электричке домой, оказалось, что до ближайшего поезда еще два часа. Чтобы чем-то себя занять, подростки отправились в сторону ближайшей автостоянки.



"Куском проволоки, найденной по дороге, они начали царапать машины на стоянке. И если один из них выбирал старые "Москвичи", "Жигули" и "Гольфы", то второй принципиально оставлял свои "автографы" только на дорогих иномарках. О последствиях, как это часто бывает в таких случаях, подростки даже и не задумывались", — говорится в сообщении УВД.



Мотивы действий подростков предстоит выяснить следователям в ходе расследования уголовного дела.