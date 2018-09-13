Тепловую модернизацию жилых домов предполагается не менее чем на 50% финансировать за средства жильцов

Минск, 13 сентября. Госстандарт вынес на общественное обсуждение проект указа президента "О повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда", в соответствии с которым тепловая модернизация жилищного фонда будет проводиться "с участием финансовых средств граждан и при определенной государственной поддержке", сообщает сайт ведомства.



Источниками финансирования мероприятий, помимо средств граждан, могут быть средства местных бюджетов, поступающие от приватизации жилых помещений, находившихся ранее в коммунальной собственности, в размере не менее 10% от их общего годового объема, средства местных бюджетов на капитальный ремонт жилищного фонда в размере не более 10% от установленного годового объема, иные источники финансирования, не запрещенные законодательством.



Аккумулирование средств граждан, в жилых помещениях которых проведена тепловая модернизация, предполагается осуществлять на специальных счетах, открытых соответствующими облисполкомами, Минским горисполкомом.



Также предлагается, что "в суммарных затратах на реализацию энергоэффективных мероприятий доля, подлежащая возмещению собственниками жилых помещений, членами организации застройщиков многоквартирного жилого дома за счет собственных средств, будет составлять не менее 50%. Собственники жилых помещений, находящихся в коммунальной либо республиканской собственности, возмещают долю затрат, приходящихся на эти помещения, за счет средств соответствующего бюджета".



С целью вовлечения собственников, членов организации застройщиков в реализацию энергоэффективных мероприятий планируется использовать принцип добровольности.



Решение о проведении тепловой модернизации, а также об объемах выполняемых работ на основании проведенной в установленном порядке оценки теплоэнергетического состояния дома принимается местным исполнительным и распорядительным органом по результатам общего собрания собственников помещений, в том числе после проведения опроса, если за него проголосовали более двух третей собственников от их общего количества. Решение о тепловой модернизации, принятое в установленном порядке, обязательно для исполнения всеми собственниками жилых и нежилых помещений, членами организации застройщиков в многоквартирном жилом доме.



Размер ежемесячных платежей собственников жилых помещений, членов организации застройщиков предполагается установить фиксированным на десятилетний период, например, из расчета одной базовой величины на семью из трех человек, проживающую в двухкомнатной квартире общей площадью 48 кв. м, что в настоящее время составляет 24,5 рубля (или 51 копейку на 1 кв. м) в месяц. Для собственников жилых помещений, находящихся в коммунальной либо республиканской собственности, предлагается установить период возмещения в течение трех лет.



Малоимущих собственников жилых помещений, членов организации застройщиков, которые из-за финансового положения не смогут осуществлять оплату, при введении ежемесячных платежей за тепловую модернизацию жилья, предлагается субсидировать в рамках предоставления безналичных жилищных субсидий.



Ежемесячный платеж по возмещению части затрат за проведение тепловой модернизации в многоквартирном жилом доме будет предоставляться отдельным счетом. Для собственников жилых помещений сумма ежемесячного платежа будет участвовать в расчете безналичных жилищных субсидий на весь период возмещения затрат.



Как отмечают разработчики проекта, с учетом возможного финансирования энергосберегающих мероприятий из бюджетных источников, при ежегодном вложении в тепловую модернизацию 32,5 млн рублей имеется возможность провести модернизацию 325 тыс. кв. м в год. В случае привлечения дополнительно международных займов в размере около 60 млн долларов США за пять лет возможно провести работы по тепловой модернизации 700 многоквартирных жилых домов, а это примерно 56 тыс. квартир общей площадью порядка 2,8 млн кв. м, что составляет около 10% от сектора наиболее неэнергоэффективных (энергозатратных) многоквартирных жилых домов с теплопотреблением 161—200 кВт•ч/кв. м в год.



Как ранее заявлял ряд чиновников, данный указ планируется подписать до конца текущего года.

