Минск, 13 сентября. Беларусь и Узбекистан намерены довести двусторонний товарооборот до 1 млрд долларов, сообщает пресс-служба узбекского президента по итогам переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева 13 сентября в резиденции "Куксарой".



"В результате прошлых встреч Шавката Мирзиёева и Александра Лукашенко, их решительного стремления к плодотворному сотрудничеству узбекско-белорусские отношения приобрели активную динамику по всем направлениям", — говорится в сообщении.



Отмечается, что Беларусь и Узбекистан реализуют совместные проекты в таких сферах, как машиностроение, фармацевтика, легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство, туризм и другие, а также укрепляют связи между деловыми кругами и ведущими предприятиями двух стран.



На переговорах состоялся "обмен мнениями о перспективах развития торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества". Главы государств заявили о заинтересованности в расширении двустороннего сотрудничества, наличии для этого необходимых интеллектуальных, технологических и трудовых ресурсов.



В ходе переговоров в расширенном составе заместители премьер-министров, министры и руководители регионов предложили перспективные проекты сотрудничества.



Достигнута договоренность о налаживании "широких межрегиональных связей", в частности о развитии кооперации в машиностроении, текстильной, пищевой промышленности, животноводстве, переработке плодоовощной продукции, фармацевтике, выпуске строительных материалов и других отраслях. Отмечалась необходимость организации совместных предприятий и поставки их продукции в третьи страны.



Рассмотрен также вопрос сотрудничества при реализации проекта строительства атомной электростанции в Узбекистане.



По информации пресс-службы, после "плодотворных переговоров" состоялась церемония подписания двусторонних документов. В частности, главы государств подписали совместное заявление.



В целом в ходе визита подписано 19 документов по приоритетным направлениям партнерства. Особо важное значение среди них имеет межправительственный договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019—2023 годы и программа по его реализации, сообщает пресс-служба.



На совместном бизнес-форуме, прошедшем 12 сентября, заключены новые контракты и соглашения более чем на 230 млн долларов.