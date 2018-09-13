Белорусская компания "Струнные технологии" создала электромобиль для людей с инвалидностью

Минск, 13 сентября. Белорусская инжиниринговая компания ЗАО "Струнные технологии", занимающаяся разработкой нового вида эстакадного транспорта SkyWay, представила электромобиль для людей с инвалидностью. Новинка получила название "Юнимобиль", прототип представлен на специализированной выставке "ИнваЭкспо. Общество для всех", которая проходит с 12 по 14 сентября на территории ВДНХ в Москве.





Как сообщают "Струнные технологии", дизайн "Юнимобиля" разработан таким образом, чтобы устранить препятствия в мобильности, которые обычно характерны для переделанных стандартных моделей. Так, например, впервые управлять машиной можно будет находясь в кресле-коляске, на которой человек сможет заехать в салон через специальную дверь.





Как обещают конструкторы "Юнимобиля", на этапе серийного производства он будет представлять собой полноценный автомобиль, который даст возможность людям с инвалидностью в полной мере реализовать свой потенциал — доехать до места работы, учебы, досуга, вести более независимый образ жизни. Автомобиль спроектирован с учетом эргономических особенностей инвалидов-колясочников — его необычный дизайн обусловлен тем, что многие инженерные решения, используемые в "Юнимобиле", не применяются в стандартных авто. Например, в задней части, где у обычного автомобиля располагается багажник, у "Юнимобиля" находится пандус, поэтому задняя дверь сделана плоской. Габариты и дизайн машины позволяют парковаться перпендикулярно к тротуару, что значительно облегчает посадку/высадку и дает возможность оставлять транспортное средство на общих местах стоянки, а не только в специальных зонах.





По информации разработчиков, серийный "Юнимобиль" соответствует всем требованиям безопасности, предъявляемым к автомобилям класса М1 и может эксплуатироваться на дорогах общего пользования. В качестве опции машина может комплектоваться инвалидной коляской с электроприводом собственной разработки с запасом хода до 40 км.





Технические характеристики "Юнимобиля": максимальная скорость — 100 км/ч; запас хода — 120 км; снаряженная масса — 990 кг; зарядка батареи — от бытовой сети; время полного заряда — 10 часов.