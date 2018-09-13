Аккредитованные в Беларуси иностранные дипломаты посещают постчернобыльские регионы

Минск, 13 сентября. Руководители и сотрудники аккредитованных в Беларуси иностранных дипломатических миссий и представительств международных организаций 13—14 сентября посещают Полесский государственный радиационно-экологический заповедник и Хойникский район Гомельской области.



Мероприятие организовано Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с представительством Программы развития ООН в Беларуси при поддержке Министерства иностранных дел.



Как сообщает пресс-служба МИД, "визит проводится в целях привлечения международного содействия и инвестиций для устойчивого развития пострадавших от чернобыльской катастрофы регионов Беларуси, ознакомления иностранных дипломатов с их экономическим потенциалом, а также с деятельностью государства и реализуемыми международными программами по преодолению последствий аварии на ЧАЭС".



13 сентября дипломаты посетили памятник Скорби в Хойниках, ОАО "Милкавита", Стреличевскую среднюю школу, в которой ведется работа по обучению основам радиационной безопасности, Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, а также ряд других объектов региона.



Ключевым мероприятием второго дня визита станет круглый стол "Устойчивое развитие пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС регионов". Его участники представят результаты деятельности местных органов власти, агентств системы ООН и других международных организаций, поддержанных донорским сообществом, включая Европейский союз и Глобальный экологический фонд, по восстановлению и устойчивому развитию регионов Беларуси, пострадавших от аварии на ЧАЭС. "Важным аспектом дискуссии станет обсуждение вопросов развития человеческого, экономического и экологического потенциала пострадавших территорий, а также основных приоритетов их устойчивого развития с учетом потребностей наиболее уязвимых групп населения", — сообщает пресс-служба МИД.



"Ожидается, что результаты визита позволят скоординировать деятельность заинтересованных сторон по устойчивому развитию пострадавших территорий Беларуси, а также заложат основы для новых партнерств", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.