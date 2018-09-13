Белорусские баскетболисты проиграли датчанам в первом матче второго раунда предквалификации чемпионата Европы 2021 года

Минск, 13 сентября. С домашнего поражения от датчан 94:98 стартовала 13 сентября мужская сборная Беларуси по баскетболу во втором раунде предквалификации чемпионата Европы 2021 года.



Основное время завершилось вничью 70:70 (24:24, 20:16, 15:7, 11:23), первый овертайм — 12:12, второй — 12:16.



В составе хозяев очки набирали Виталий Лютыч (22), Артем Пороховский, Кирилл Ситник (по 16), Александр Пустогвар, Александр Семенюк (по 9), Александр Кудрявцев (8), Максим Салаш (6), Сергей Вабищевич, Алексей Тростинецкий (по 3) и Никита Мещеряков (2).



Дальнейшее расписание белорусской сборной в группе А: 29 ноября — Швеция — Беларусь; 2 декабря — Дания — Беларусь; 24 февраля 2019 года — Беларусь — Швеция.



Победитель группы выходит в заключительный четвертый тур отбора, остальные — в третий.