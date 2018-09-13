"Транснефть": В 2019 году поставки нефти из России в Беларусь по трубопроводу планируется сохранить на уровне 18 млн тонн

Минск, 13 сентября. Поставки нефти из России в Беларусь по трубопроводу в 2019 году планируется сохранить на уровне текущего года в 18 млн тонн, сообщил 13 сентября вице-президент российского публичного акционерного общества "Транснефть" Сергей Андронов.



Он добавил, что поставки нефтепродуктов по трубопроводу в 2018 году ожидаются на уровне 140 тыс. тонн, заявка на 2019 год — 180 тыс. тонн, отмечается в релизе "Транснефти".



Основной объем нефтепродуктов из России в Беларусь поставляется по железной дороге. В первой половине 2018 года импорт нефтепродуктов из РФ составил 2,11 млн тонн.



Сегодня вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко и заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак, курирующие энергетическую сферу своих стран, провели в Москве переговоры. Их содержание неизвестно.



О том, что на этой неделе состоятся переговоры по вопросам поставок нефти и нефтепродуктов, Ляшенко сообщил 10 сентября. Он отметил, что Беларусь будет настаивать на сохранении традиционно сложившихся объемов поставок российских нефтепродуктов: "Никаких резкостей, нам нужна стабильность. Российская сторона предлагает уточнить объемы по нефтепродуктам, а по нефти под сомнение объемы никто не ставит".



5 сентября директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что при поставках нефтепродуктов в Беларусь российский бюджет недополучает экспортные пошлины. "По сути, это опять скрытая форма субсидирования теперь уже внутреннего рынка Беларуси… Разговор может идти об объемах поставок от 100 до 300 тыс. тонн в год, но не о двух миллионах тонн, как в настоящее время. В прошлом году мы потеряли на этом 10 млрд рублей, в этом году только за первое полугодие — еще 10 млрд", — подчеркнул российский чиновник.



По данным статистики, в первом полугодии Беларусь существенно увеличила импорт нефтепродуктов из России. Как стало известно БелаПАН, по инициативе российской стороны уже подготовлено решение о том, что с четвертого квартала 2018 года Россия ограничивает поставки нефтепродуктов в Беларусь и готова поставлять их исключительно для удовлетворения внутренних потребностей республики. Кроме этого, проект межгосударственного решения предусматривает, что по требованию российских властей белорусские предприятия и госорганы должны будут обосновывать эти внутренние потребности.