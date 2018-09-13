Обзор важнейших событий 13 сентября 2018 года

Минск, 13 сентября. Новая антиинфляционная программа утверждена совместным постановлением Совета министров и Национального банка, сообщила пресс-служба правительства. Документ принят "в целях создания условий для устойчивого экономического роста, развития конкуренции и снижения инфляционных ожиданий". Он предусматривает меры, направленные на ликвидацию существующих диспропорций в ценообразовании и уменьшение темпов роста административно регулируемых цен и тарифов; совершенствование налоговой политики в части прозрачности и предсказуемости на среднесрочный период; развитие конкуренции и снижение монополизации экономики; снижение инфляционных ожиданий и повышение доверия к экономической политике государства. Программа определяет количественный среднесрочный ориентир по уровню инфляции — поддержание на уровне 4%.



Вице-премьер Игорь Ляшенко и заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак, курирующие энергетическую сферу, провели в Москве очередной раунд переговоров. Подробности неизвестны. Сегодня же в Москве прошла встреча вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко и первого вице-премьера — министра финансов России Антона Силуанова. Ее итоги также не раскрываются сторонами.



Суд Минского района оштрафовал на 80 базовых величин (1.960 рублей) за ложное сообщение о минировании ресторана "Поедем поедим" защитника Куропат 27-летнего Никиту Найдена. Активист признан виновным по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей). Прокурор запрашивал штраф в 60 базовых величин. О заложенной бомбе Найден сообщил поздно вечером 10 июня. Посетители и персонал были эвакуированы, через 10 минут на место прибыли саперы и скорая помощь. В два часа ночи Найден был задержан у себя дома. Трое суток он провел в изоляторе временного содержания, после чего был переведен под домашний арест. Активист будет оставаться под домашним арестом еще 10 дней, до вступления приговора в силу. Также под арестом до выплаты штрафа будет находиться его имущество, которое забрали во время обыска дома.



В ходе визита в Ташкент Александр Лукашенко предложил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву построить возле Дворца Независимости в Минске посольство в узбекском стиле. "Вы открыли у нас посольство, — сказал Лукашенко. — Это свидетельство того, что вы не считаете нас далекими людьми, живущими за тысячи километров, хоть географически это так. Мы — близкие люди. И мы подберем самое хорошее место напротив Дворца Независимости, если вы рискнете в узбекском стиле красивое посольство, как вы строите здесь дворцы". Мирзиёев отметил, что это предложение обязательно будет рассмотрено.