Белорусские гонщики команды "МАЗ-СПОРТавто" в марафоне по пустыне поднялись на второе место в общем зачете

Минск, 14 сентября. Экипаж Сергея Вязовича успешно преодолел третий этап ралли-рейда Turkmen Desert Race. В результате белорусские гонщики поднялись на второе место в общем зачете, рассказали в пресс-службе ОАО "МАЗ".



Третий спецучасток протяженностью 236 км прошел в центре пустыни Каракумы. Гонщики преодолели песчаные участки и высохшие русла рек. Белорусы справились с этой задачей без каких-либо сложностей: все три экипажа команды "МАЗ-СПОРТавто" финишировали с небольшим отставанием от лидера.



Сергей Вязович показал на этапе второе время. В пути у грузовика лопнуло колесо, и около 10 минут потребовалось на его замену. Победителем заезда стал гонщик команды "КАМАЗ-мастер" Айрат Мардеев, выигравший себе 10 минут. В генеральной классификации самый быстрый "МАЗ" поднялся на вторую строчку с отставанием от лидера в 11 минут.



"МАЗ" Алексея Вишневского приехал четвертым с гандикапом в 17 минут, пропустив вперед Дмитрия Сотникова. В "абсолюте" белорусский экипаж занимает такое же место и отстает от Айрата Мардеева на 32 минуты.



"Дорога была еще хуже, чем вчера: медленное бездорожье, много песчаных дорожек, высоких подъемов и спусков, поэтому ехали медленно, — отметил Алексей Вишневский. – Примерно на 70-м километре у нас сломался вал стабилизатора — пришлось остановиться, открутить и подвязать цилиндр, так и ехали до финиша".



Экипаж под управлением Александра Василевского оказался на пятом месте, проиграв победителю 19 минут. В общем зачете он входит в пятерку с отставанием в 58 минут.



"На трассе нам встречались небольшие дюны и песчаные участки феш-феш, хотя они и не такие вязкие, как на "Дакаре". Опасность представляло прохождение солончаков, поскольку там было много камней. Мы сбавляли темп, чтобы не повредить автомобиль и не порезать колеса", — рассказал Василевский.



Ралли-рейд Turkmen Desert Race проходит 11—15 сентября. Его маршрут связывает древний город Амуль (нынешний Туркменабад) и прибрежный Хазар у Каспийского моря. Протяженность трассы составляет 1.614 км, из них 1.203 км приходятся на спецучастки, в том числе пустыню Каракумы.