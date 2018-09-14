14.09.2018 13:20 Экономика, Финансы
Белорусский рубль укрепился к трем валютам перед выходными, доллар подешевел более чем на копейку
Минск, 14 сентября. 14 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США, евро и российскому рублю.
По итогам торгов курс евро снизился на 0,0013 рубля (0,05%) и составил 2,4996 рубля.
Курс доллара США уменьшился на 0,0141 рубля (0,65%) до 2,1387 рубля.
Курс российского рубля снизился на 0,0081 рубля (0,26%) и составил 3,1290 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость барреля нефти Brent превысила 78 долларов после резкого падения накануне вечером.
В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 14 сентября составил 68,2826 рубля.
По итогам торгов курс евро снизился на 0,0013 рубля (0,05%) и составил 2,4996 рубля.
Курс доллара США уменьшился на 0,0141 рубля (0,65%) до 2,1387 рубля.
Курс российского рубля снизился на 0,0081 рубля (0,26%) и составил 3,1290 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость барреля нефти Brent превысила 78 долларов после резкого падения накануне вечером.
В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 14 сентября составил 68,2826 рубля.