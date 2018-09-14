Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 14.09.2018 15:04
 
14.09.2018 13:20 Экономика, Финансы

Белорусский рубль укрепился к трем валютам перед выходными, доллар подешевел более чем на копейку

Минск, 14 сентября. 14 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США, евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0013 рубля (0,05%) и составил 2,4996 рубля.

Курс доллара США уменьшился на 0,0141 рубля (0,65%) до 2,1387 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0081 рубля (0,26%) и составил 3,1290 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость барреля нефти Brent превысила 78 долларов после резкого падения накануне вечером.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 14 сентября составил 68,2826 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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