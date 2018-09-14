14.09.2018 17:10 Политика
Лукашенко и Мирзиёев продолжили переговоры в неформальной обстановке в загородной резиденции президента Узбекистана
Минск, 14 сентября. Переговоры Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева продолжились сегодня в неформальной обстановке в загородной резиденции президента Узбекистана.
Мирзиёев пригласил Лукашенко в гости в свою загородную резиденцию в знак особого уважения и дружбы, передает телеканал "Беларусь 1".
В неформальной атмосфере на свежем воздухе, а после и за рабочим завтраком главы государств общались более трех часов.
Лукашенко первым из зарубежных лидеров посетил личную загородную резиденцию президента Узбекистана. По информации журналистов, ранее Шавкат Мирзиёев не приглашал в "Кайнарсай" глав государств.
Лукашенко прибыл в Узбекистан с официальным визитом 12 сентября. Подписано 19 документов по приоритетным направлениям партнерства. На совместном бизнес-форуме, прошедшем 12 сентября, заключены новые контракты и соглашения более чем на 230 млн долларов.
Мирзиёев пригласил Лукашенко в гости в свою загородную резиденцию в знак особого уважения и дружбы, передает телеканал "Беларусь 1".
В неформальной атмосфере на свежем воздухе, а после и за рабочим завтраком главы государств общались более трех часов.
Лукашенко первым из зарубежных лидеров посетил личную загородную резиденцию президента Узбекистана. По информации журналистов, ранее Шавкат Мирзиёев не приглашал в "Кайнарсай" глав государств.
Лукашенко прибыл в Узбекистан с официальным визитом 12 сентября. Подписано 19 документов по приоритетным направлениям партнерства. На совместном бизнес-форуме, прошедшем 12 сентября, заключены новые контракты и соглашения более чем на 230 млн долларов.