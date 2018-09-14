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Дата распечатки: 14.09.2018 18:19
 
14.09.2018 17:10 Политика

Лукашенко и Мирзиёев продолжили переговоры в неформальной обстановке в загородной резиденции президента Узбекистана

Минск, 14 сентября. Переговоры Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева продолжились сегодня в неформальной обстановке в загородной резиденции президента Узбекистана.

Мирзиёев пригласил Лукашенко в гости в свою загородную резиденцию в знак особого уважения и дружбы, передает телеканал "Беларусь 1".

В неформальной атмосфере на свежем воздухе, а после и за рабочим завтраком главы государств общались более трех часов.

Лукашенко первым из зарубежных лидеров посетил личную загородную резиденцию президента Узбекистана. По информации журналистов, ранее Шавкат Мирзиёев не приглашал в "Кайнарсай" глав государств.

Лукашенко прибыл в Узбекистан с официальным визитом 12 сентября. Подписано 19 документов по приоритетным направлениям партнерства. На совместном бизнес-форуме, прошедшем 12 сентября, заключены новые контракты и соглашения более чем на 230 млн долларов.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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