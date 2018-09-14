Лукашенко поздравил Медведева с днем рождения и пожелал осуществления всех планов и начинаний

Минск, 14 сентября. Александр Лукашенко поздравил председателя правительства Российской Федерации, председателя Совета министров Союзного государства Дмитрия Медведева с днем рождения.



"Ваши несомненный организаторский талант, огромный опыт государственного управления и стратегическое мышление способствуют эффективному решению актуальных вопросов развития Российской Федерации и повышению ее авторитета в мировом сообществе. Убежден, что Вы будете и далее последовательно содействовать укреплению и расширению многоплановых белорусско-российских связей, активизации интеграционного взаимодействия между нашими странами", — говорится в поздравлении.



Лукашенко пожелал Медведеву "осуществления всех намеченных планов и начинаний, доброго здоровья, счастья и благополучия".



Медведева с днем рождения также поздравил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Он пожелал российскому коллеге "крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов".



14 сентября Дмитрию Медведеву исполнилось 53 года.