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Дата распечатки: 14.09.2018 18:19
 
14.09.2018 17:27 Политика

Лукашенко поздравил Медведева с днем рождения и пожелал осуществления всех планов и начинаний

Минск, 14 сентября. Александр Лукашенко поздравил председателя правительства Российской Федерации, председателя Совета министров Союзного государства Дмитрия Медведева с днем рождения.

"Ваши несомненный организаторский талант, огромный опыт государственного управления и стратегическое мышление способствуют эффективному решению актуальных вопросов развития Российской Федерации и повышению ее авторитета в мировом сообществе. Убежден, что Вы будете и далее последовательно содействовать укреплению и расширению многоплановых белорусско-российских связей, активизации интеграционного взаимодействия между нашими странами", — говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал Медведеву "осуществления всех намеченных планов и начинаний, доброго здоровья, счастья и благополучия".

Медведева с днем рождения также поздравил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Он пожелал российскому коллеге "крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов".

14 сентября Дмитрию Медведеву исполнилось 53 года.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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