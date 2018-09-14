"МАЗ" Сергея Вязовича показал первое время на четвертом этапе ралли-рейда Turkmen Desert Race

Минск, 14 сентября. Гоночный грузовик "МАЗ" Сергея Вязовича белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" показал первое время на четвертом этапе ралли-рейда Turkmen Desert Race, который проходит по пустыне Каракумы. Еще два белорусских экипажа вошли в первую пятерку, сообщили в пресс-службе ОАО "МАЗ".



Четвертый спецучасток протяженностью 245 км включал как скоростные участки вдоль озера, так и бездорожье со сложной навигацией. Белорусские экипажи справились с испытаниями без каких-либо сложностей.



Сергей Вязович уверенно проехал спецучасток, оставив позади все остальные экипажи. Ближайший преследователь, россиянин Айрат Мардеев, отстал от белорусов почти на 6 минут. Третьим пришел его коллега по команде "КАМАЗ-мастер" Дмитрий Сотников, который проиграл более 15 минут.



В генеральной классификации самый быстрый "МАЗ" находится на втором месте и сокращает отставание – на последнем этапе для титула чемпиона ему нужно отыграть около 5 минут.



"МАЗ" Александра Василевского финишировал четвертым с отставанием в 15 минут. В общем зачете экипаж пребывает на пятой позиции, проигрывая лидеру гонки 68 минут.



Экипаж Алексея Вишневского занял пятое место. От лучшего результата его отделяли 25 минут. В генеральной классификации мазовский экипаж сохраняет четвертую строчку с отставанием почти в 52 минуты.



Ралли-рейд Turkmen Desert Race проходит с 11 по 15 сентября. Его маршрут связывает древний город Амуль (ныне Туркменабад) и прибрежный Хазар у Каспийского моря. Протяженность трассы составляет 1.614 км, из них 1.203 км приходятся на спецучастки. Гонщики едут по пустыне Каракумы с ее песками и большими барханами.