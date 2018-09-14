Белорусско-китайское предприятие "Зумлион-МАЗ" вышло со своими автокранами на рынок Узбекистана

Минск, 14 сентября. Белорусско-китайское предприятие "Зумлион-МАЗ" выходит на рынок Центральной Азии. Перспективный автокран ZMC-25 представлен на национальной выставке в столице Узбекистана и уже нашел потенциальных покупателей, сообщили на предприятии.



Автокран презентовали во время выставки Made in Belarus, которая проходит с 14 по 19 сентября в Ташкенте. Узбекистан сейчас старается развивать производственную и технологическую кооперацию с Китаем. Белорусский производитель планирует работать в Узбекистане через официальное представительство Минского автомобильного завода. Автокран, который привезли для презентации в Ташкент, назад не вернется — им заинтересовались потенциальные покупатели еще до начала выставки.



"Мы видим большой интерес к белорусско-китайским автокранам. Сейчас в Узбекистане активно развивается строительная отрасль, которая нуждается в качественной и надежной спецтехнике. Рынок для нас обладает большим потенциалом — как с точки зрения платежеспособного спроса, так и восприятия белорусской продукции. Тем более что по сочетанию цены и качества спецтехника "Зумлион-МАЗ" практически не имеет аналогов в регионе", — пояснил гендиректор предприятия Юрий Пивоваров.



Автокран ZMC-25 собран белорусско-китайским предприятием "Зумлион-МАЗ" в Могилеве на площадях завода "Могилевтрансмаш". Спецтехнику серийно выпускают с января текущего года для рынков Беларуси, России и других стран СНГ. От Минского автозавода автокран получил одно из лучших шасси, от международной корпорации Zoomlion — современное навесное оборудование.



ZMC-25 обладает четырехсекционной стрелой, длина которой составляет 41 метр, и способен поднимать грузы весом до 25 тонн. Он может перемещать практически любые предметы — от контейнеров до негабаритных строительных конструкций и материалов.



Белорусско-китайская автотехника прошла сертификацию Таможенного союза. Кроме того, "Зумлион-МАЗ" организовал обширную сервисную сеть в Беларуси и других странах СНГ.