ИП и юрлица смогут получить право на выполнение автоперевозок пассажиров без конкурса до 30 июня 2019 года

Минск, 14 сентября. Индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут получить право на выполнение автоперевозок пассажиров без конкурса до 30 июня 2019 года. Это предусмотрено проектом указа, который разработан Министерством транспорта и коммуникаций "в целях дальнейшей либерализации рынка транспортных услуг и развития междугородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении".



"Предлагается установить, что право выполнения междугородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении предоставляется до 30 июня 2019 года без проведения конкурса юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые соответствуют требованиям законодательства об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", – сообщает Минтранс на своем сайте.



Проект указа прошел общественное обсуждение на официальном сайте Минтранса, одобрен на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Минтрансе, согласован Советом по развитию предпринимательства в Республике Беларусь.



После согласования с государственными органами планируется направить проект указа в правительство.