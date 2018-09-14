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Дата распечатки: 14.09.2018 21:34
 
14.09.2018 20:16 Спорт

После первого дня матча Кубка Дэвиса Россия — Беларусь ничья 1:1

Минск, 14 сентября. После первого дня матча между теннисистами России и Беларуси за право остаться в 1-й группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса ничья 1:1. Встреча проходит 14—15 сентября в Москве.

Сначала Егор Герасимов (263-е место в рейтинге АТП) проиграл Карену Хачанову (25) — 6:7 (4:7), 3:6, а затем Илья Ивашко (99) победил Даниила Медведева (35) — 7:6 (7:2), 6:4.

Во второй день пройдут три игры: парная (Максим Мирный (53) / Андрей Василевский (106) — Евгений Донской (281) / Андрей Рублев (127)) и две одиночные (Ивашко — Хачанов и Герасимов — Медведев).

Победитель пары сохранит место в группе, проигравший в октябре встретится со Словакией во втором раунде плей-офф за право остаться в 1-й ЕАЗ.

В начале февраля белорусская сборная в первом круге 1-й ЕАЗ проиграла на выезде австрийцам — 0:5, после чего ее капитан Владимир Волчков был отправлен в отставку. Однако уже через месяц Волчкова восстановили в должности.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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