Минздрав представил 11 новых руководителей медцентров и больниц

Минск, 14 сентября. В связи с назначением на новые должности коллективам организаций здравоохранения были представлены новые руководители, сообщается 14 сентября на сайте Министерства здравоохранения.



Так, Михаил Герасименко назначен директором РНПЦ травматологии и ортопедии ; Дмитрий Ниткин — ректором БелМАПО; Сергей Марченко — директором Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении; Наталия Карлович — главным врачом Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения; Сергей Васильев — главным врачом 1-й ГКБ Минска; Олег Руммо — директором Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии; Екатерина Ковалевич — начальником Минского городского клинического патологоанатомического бюро; Андрей Андрюшкин — главным врачом Витебской ОКБ; Виктория Ермоченко — начальником Могилевского патологоанатомического бюро; Елена Кроткова — начальником ГУЗО Гродненского облисполкома; Андрей Коршиков — главным врачом УЗ "12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника".



Причины назначений на сайте Минздрава не сообщаются. Между тем известно, что по делу о коррупции в системе здравоохранения страны почти 100 человек попали под следствие, фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. Об этом заявил Александр Лукашенко 11 сентября в Минске на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях.



По словам Лукашенко, последние полгода "все общество было взбудоражено положением дел, которое сложилось в медицине в связи с рассмотрением правонарушений". Глава государства потребовал, чтобы никто не был наказан зря, ни в коем случае никто не смеет подозревать человека невиновного.



На совещании было объявлено, что в начале 2019 года у Лукашенко состоится большой разговор на тему здравоохранения.