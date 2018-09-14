Обзор важнейших событий 14 сентября 2018 года

Минск, 14 сентября. Переговоры Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева продолжились сегодня в неформальной обстановке в загородной резиденции президента Узбекистана. Мирзиёев пригласил Лукашенко в гости в свою загородную резиденцию в знак особого уважения и дружбы, передает телеканал "Беларусь 1". В неформальной атмосфере на свежем воздухе, а после и за рабочим завтраком главы государств общались более трех часов. Лукашенко первым из зарубежных лидеров посетил личную загородную резиденцию президента Узбекистана. По информации журналистов, ранее Шавкат Мирзиёев не приглашал в "Кайнарсай" глав государств. Лукашенко прибыл в Узбекистан с официальным визитом 12 сентября. Визит завершился 14 сентября.



Александр Лукашенко поздравил председателя правительства Российской Федерации, председателя Совета министров Союзного государства Дмитрия Медведева с днем рождения. "Ваши несомненный организаторский талант, огромный опыт государственного управления и стратегическое мышление способствуют эффективному решению актуальных вопросов развития Российской Федерации и повышению ее авторитета в мировом сообществе. Убежден, что Вы будете и далее последовательно содействовать укреплению и расширению многоплановых белорусско-российских связей, активизации интеграционного взаимодействия между нашими странами", — говорится в поздравлении. Лукашенко пожелал Медведеву "осуществления всех намеченных планов и начинаний, доброго здоровья, счастья и благополучия".



По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. "Основное внимание было уделено повестке дня предстоящей встречи, которая запланирована на следующей неделе. Стороны выразили готовность к конструктивному диалогу", — говорится в сообщении. Румас также поздравил Медведева с днем рождения. Белорусский премьер пожелал российскому коллеге "крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов".



Этот год может стать самым успешным по объему инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в экономику Беларуси, заявил журналистам в Минске глава представительства ЕБРР Алекс Пивоварский. "С начала года банк подписал в Беларуси 16 проектов примерно на 230 млн евро, или порядка 270 млн долларов. Таким образом, на конец года наш портфель текущих проектов в Беларуси вырастет не менее чем на 200 млн евро и составит около 650—700 млн евро. В прошлом году у нас было 163 млн евро, поэтому уже очевидно, этот год будет более успешным", — сказал Пивоварский на пресс-конференции, посвященной итогам четырехдневного визита в Беларусь делегации совета директоров ЕБРР.



Бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский может возглавить один из белорусских банков. По информации в банковских кругах, 13 сентября Матюшевский прошел квалификационную комиссию Национального банка. Комиссия подтвердила, что бывший первый вице-премьер соответствует квалификационным требованиям, которые предъявляются к руководителям и заместителям руководителя банка. Участники финансового рынка также сообщили БелаПАН, что успешно прошел квалификационную комиссию Нацбанка премьер-министр Сергей Румас. Комиссия подтвердила его квалификацию в качестве члена наблюдательного совета банка. 13 сентября успешно прошла аттестацию в Нацбанке и Татьяна Сосновская, которая с 2013 года была первым заместителем председателя правления Банка развития. Комиссия признала, что Сосновская соответствует квалификационным требованиям, которые предъявляются к руководителям банка.



Белоруса Юрия Политику, которого Украина подозревает в шпионаже, переводят из Чернигова в СИЗО СБУ в Киеве, сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. "Сейчас он находится на этапе, убыл из СИЗО в Чернигове, но еще не поступил в СИЗО СБУ в Киеве", — сказал Глаз. Во время последнего посещения консулом состояние здоровья Политики было удовлетворительным. "Но и он сам, и МИД Беларуси продолжают настаивать на проведении медицинского обследования", — подчеркнул пресс-секретарь. Следующее консульское посещение белоруса запланировано на 26 сентября. Юрий Политика был задержан СБУ 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска "Новые Яриловичи" Черниговского пограничного отряда.