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Дата распечатки: 14.09.2018 22:52
 
14.09.2018 21:39 Спорт

Минское "Динамо" проиграло "Сочи" в матче чемпионата КХЛ

Минск, 14 сентября. Пять поражений потерпело минское "Динамо" в шести стартовых матчах Континентальной хоккейной лиги.

14 сентября команда Горди Дуайера проиграла на своей площадке клубу "Сочи" — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).

Шайбы забросили:

у хозяев — Тему Пулккинен (34.03, ассистент — Александр Павлович);

у гостей — Станислав Бочаров (9.20, в большинстве, Эрик О`Делл), Шон Коллинз (54.26, Степан Старков), Эрик О`Делл (59.54, в пустые ворота).

Состав хозяев: Энрот; Верчох — Готовец, Павлович — Хауден — Пулккинен; Осипов — Хенкель, Буйницкий — С.Костицын — А.Костицын; Лисовец — Знахаренко, Китаров — Ковыршин — Парфеевец; Хохлов — Дроздов, Литвинов — Волков — Артемов.

Штрафное время: 6 — 6 (Хохлов, 8.02, командный штраф, 20.51, Литвинов, 24.55 — Рахимуллин, 3.18, 37.22, Ларичев, 49.01).

В Западной конференции "Динамо" с 2 очками по-прежнему занимает последнее 12-е место (1 победа и 5 поражений в основное время; разница шайб 8-15).

Бомбардиры (гол+пас): Пулккинен — 4 (3+1), Павлович — 3 (1+2), Верчох — 3 (0+3), Хенкель — 2 (2+0), Ковыршин, Хауден — по 2 (1+1), Беннетт, Китаров, А.Костицын — по 1 (0+1).

Расписание ближайших матчей белорусского клуба: 18 сентября — "Локомотив" (Ярославль) — "Динамо"; 20 сентября — "Северсталь" (Череповец) — "Динамо"; 22 сентября — "Динамо" (Москва) — "Динамо"; 26 сентября — "Динамо" — "Салават Юлаев" (Уфа); 28 сентября — "Динамо" — "Сибирь" (Новосибирск); 30 сентября — "Динамо" — "Авангард" (Омск).

Прошлый сезон команда Горди Дуайера начала с шести поражений (четыре — в основное время, одно — в овертайме, одно — по буллитам, разница шайб 5-16). В плей-офф по итогам регулярного чемпионата она не попала.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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