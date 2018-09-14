Главный тренер хоккейного "Динамо" по-прежнему объясняет поражения недостаточной уверенностью игроков в своих силах

Минск, 14 сентября. Главной причиной неудач минского "Динамо" в КХЛ является недостаточная уверенность игроков в себе, что сказывается на реализации голевых моментов, заявил главный тренер команды Горди Дуйаер на пресс-конференции после матча с "Сочи" 14 сентября (1:3).



Отвечая на вопрос БелаПАН, кроется проблема в квалификации самих хоккеистов либо в недостаточной коммуникации тренерского штаба и команды, канадец отметил: "Ни то, ни другое. Это вопрос уверенности в себе. КХЛ — очень сложная лига".



По словам Дуайера, необходимо улучшать игру в большинстве, поменяв, возможно, некоторых исполнителей, а также работать над вбрасываниями. "Вбрасывание — один из ключевых моментов игры. В первом периоде "Сочи" выиграл большинство из них, и это повлияло на результат", — сказал он.



В последнем матче, отметил Дуайер, команда временами действовала неплохо, но исходом поединка он недоволен.



"Мы продолжаем работать над многими аспектами. Сегодня было много позитивных моментов. В частности Пулккинен очень помог команде (забросил шайбу. — БелаПАН.). В то же время надо добавлять. Мы нуждаемся в поддержке болельщиков", — заявил тренер.



Корреспондент телеканала "Беларусь 5" Кристина Камыш отметила на пресс-конференции, что тренер впервые в этой домашней серии кричал в раздевалке, и спросила, остался ли крик последним способом воздействия на игроков. Дуайер заявил, что, возможно, был неправильно понят. "Я не кричал после матча, а дал обычную оценку игре. Основная проблема не в этом, не стоит зацикливаться. Нужно работать дальше, и все получится", — сказал он.



В Западной конференции "Динамо" с 2 очками занимает последнее 12-е место (1 победа и 5 поражений в основное время; разница шайб 8-15).



На старте команда потерпела четыре поражения подряд, после чего Дуайер заявил: "Самая главная проблема — реализация. Возможно, дело в уверенности, в мастерстве. Нужно улучшать не только командную игру, но и индивидуальную. Каждый должен чувствовать ответственность за результат".



Прошлый сезон белорусская команда под руководством канадца начала с шести поражений (четыре — в основное время, одно — в овертайме, одно — по буллитам, разница шайб 5-16). В плей-офф она по итогам регулярного чемпионата не попала.