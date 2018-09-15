15.09.2018 10:04 Общество, Культура
Министр культуры Бондарь: Библиотеки доказали способность независимо от формы сохранять и распространять культурное наследие
Минск, 15 сентября. На библиотеки возложена почетная миссия быть маяками, которые позволяют обществу войти в новую эпоху, не теряя накопленные предками достижения и ценности культуры. Об этом говорится в опубликованном на сайте Министерства культуры поздравлении министра Юрия Бондаря с Днем библиотек, который в Беларуси отмечается 15 сентября.
По его словам, библиотеки представляют собой "запечатленную память общества". Пережив за тысячелетнюю историю бесчисленные изменения, они "доказали способность независимо от формы сохранять и распространять культурное наследие".
"Успешное выполнение государственно важных задач — поддержки и развития чтения, обеспечения равного доступа для всех граждан к информации и знаниям, трансляции от поколения к поколению культурных достижений и духовных ценностей — является результатом тщательной работы многочисленных профессионалов, преданных своему делу", — отметил министр культуры.
По данным Национального статистического комитета, на начало 2018 года фонды публичных библиотек Беларуси насчитывали 56 млн экземпляров книг, журналов, рукописей и других источников информации.
Около 17% всего библиотечного фонда страны сосредоточено в Национальной библиотеке Беларуси. Читателям доступно около более 5 млн книг, а также 3,5 млн периодических печатных изданий и около 1,3 млн экземпляров иных носителей информации.
Всего, по данным Белстата, в Беларуси работают около 2,6 тыс. публичных библиотек. Из них в Минске расположено 45, в Гродненской области — 302, Могилевской — 371, Минской — 450, Витебской — 478, Брестской — 483, Гомельской — 492. За 2017 год публичные библиотеки посетило около 3,1 млн. читателей.
По его словам, библиотеки представляют собой "запечатленную память общества". Пережив за тысячелетнюю историю бесчисленные изменения, они "доказали способность независимо от формы сохранять и распространять культурное наследие".
"Успешное выполнение государственно важных задач — поддержки и развития чтения, обеспечения равного доступа для всех граждан к информации и знаниям, трансляции от поколения к поколению культурных достижений и духовных ценностей — является результатом тщательной работы многочисленных профессионалов, преданных своему делу", — отметил министр культуры.
По данным Национального статистического комитета, на начало 2018 года фонды публичных библиотек Беларуси насчитывали 56 млн экземпляров книг, журналов, рукописей и других источников информации.
Около 17% всего библиотечного фонда страны сосредоточено в Национальной библиотеке Беларуси. Читателям доступно около более 5 млн книг, а также 3,5 млн периодических печатных изданий и около 1,3 млн экземпляров иных носителей информации.
Всего, по данным Белстата, в Беларуси работают около 2,6 тыс. публичных библиотек. Из них в Минске расположено 45, в Гродненской области — 302, Могилевской — 371, Минской — 450, Витебской — 478, Брестской — 483, Гомельской — 492. За 2017 год публичные библиотеки посетило около 3,1 млн. читателей.