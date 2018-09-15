Министр культуры Бондарь: Библиотеки доказали способность независимо от формы сохранять и распространять культурное наследие

Минск, 15 сентября. На библиотеки возложена почетная миссия быть маяками, которые позволяют обществу войти в новую эпоху, не теряя накопленные предками достижения и ценности культуры. Об этом говорится в опубликованном на сайте Министерства культуры поздравлении министра Юрия Бондаря с Днем библиотек, который в Беларуси отмечается 15 сентября.



По его словам, библиотеки представляют собой "запечатленную память общества". Пережив за тысячелетнюю историю бесчисленные изменения, они "доказали способность независимо от формы сохранять и распространять культурное наследие".



"Успешное выполнение государственно важных задач — поддержки и развития чтения, обеспечения равного доступа для всех граждан к информации и знаниям, трансляции от поколения к поколению культурных достижений и духовных ценностей — является результатом тщательной работы многочисленных профессионалов, преданных своему делу", — отметил министр культуры.



По данным Национального статистического комитета, на начало 2018 года фонды публичных библиотек Беларуси насчитывали 56 млн экземпляров книг, журналов, рукописей и других источников информации.



Около 17% всего библиотечного фонда страны сосредоточено в Национальной библиотеке Беларуси. Читателям доступно около более 5 млн книг, а также 3,5 млн периодических печатных изданий и около 1,3 млн экземпляров иных носителей информации.



Всего, по данным Белстата, в Беларуси работают около 2,6 тыс. публичных библиотек. Из них в Минске расположено 45, в Гродненской области — 302, Могилевской — 371, Минской — 450, Витебской — 478, Брестской — 483, Гомельской — 492. За 2017 год публичные библиотеки посетило около 3,1 млн. читателей.

