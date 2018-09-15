15.09.2018 12:25 Политика, Беларусь — Евросоюз
Андреа Викторин: Следующий раунд переговоров о визовом режиме может стать заключительным
Минск, 15 сентября. Следующий раунд переговоров между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визового режима может стать последним. Такое мнение высказала журналистам в Минске глава представительства ЕС Андреа Викторин.
"Сейчас проходят переговоры об упрощении визового режима. Уже есть предложения относительно даты проведения следующего раунда. Мы надеемся, что это будет последний", — сказала Викторин 14 сентября в выпуске новостей телеканала ОНТ.
Она подчеркнула, что соглашения почти готовы, а их подписание будет важным шагом.
"Наши отношения в последнее время улучшились. И мы хотим, чтобы у нас были эти визовые соглашения с Беларусью. Надеюсь на скорое подписание", — отметила глава представительства Евросоюза.
Как сообщал БелаПАН, точная дата пятого раунда переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом еще не определена.
30 июля Европейская комиссия официально пригласила Беларусь на пятый раунд переговоров. С учетом того, что предыдущая встреча состоялась в Минске, на этот раз предложено встретиться в сентябре в Брюсселе. Еврокомиссия выразила готовность продолжать переговоры, чтобы завершить их как можно быстрее.
В МИД Беларуси на этой неделе заявили, что обсуждают с Еврокомиссией даты пятого раунда переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и о реадмиссии. "Мы находимся в контакте с Еврокомиссией по согласованию дат. На днях передали в Еврокомиссию наши предложения по датам встречи", — сообщил 12 сентября БелаПАН пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года. Последняя встреча состоялась в июне 2017 года в Минске. По ее итогам было заявлено о достижении "значительного прогресса, в частности, в отношении будущего соглашения о реадмиссии". "Если соглашения будут заключены, они сделают процедуры выдачи Европейским союзом краткосрочных виз белорусским гражданам более простыми и дешевыми, а также позволят Беларуси лучше обеспечивать реадмиссию своих граждан, которые не имеют права находиться на территории ЕС", — говорилось в сообщении пресс-службы Евросоюза.
В июне этого года во время визита в Минск еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан заявил, что переговорный процесс между Беларусью и Евросоюзом по соглашению об упрощении визовых процедур можно было бы ускорить. "Мне не хотелось бы комментировать переговорный процесс, — сказал он. — Я полагаю, если есть добрая воля с обеих сторон, мы тогда можем не пройти, а пробежать последний километр. Можно было бы ускорить этот окончательный процесс принятия решений".
Говоря о планируемом повышении стоимости шенгенских виз до 80 евро, Хан подчеркнул, что ЕС и Еврокомиссия не заинтересованы в том, чтобы "сделать визовые вопросы источником дохода". "Наша цель — обеспечить быструю выдачу виз. Здесь есть определенные условия, но мы не намерены зарабатывать на этом деньги", — сказал он.
Ранее послы стран — членов ЕС одобрили мандат Еврокомиссии на начало переговоров с Европарламентом о внесении изменений в Визовый кодекс. Среди планируемых изменений — установка периода подачи визовых заявок не позднее чем за 15 дней до поездки и увеличение консульского сбора с 60 до 80 евро. Повышение сбора не коснется тех стран, с которыми у ЕС подписаны соглашения об упрощении визовых процедур и для граждан которых цена шенгенских виз составляет 35 евро.
Она подчеркнула, что соглашения почти готовы, а их подписание будет важным шагом.
"Наши отношения в последнее время улучшились. И мы хотим, чтобы у нас были эти визовые соглашения с Беларусью. Надеюсь на скорое подписание", — отметила глава представительства Евросоюза.
Как сообщал БелаПАН, точная дата пятого раунда переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом еще не определена.
30 июля Европейская комиссия официально пригласила Беларусь на пятый раунд переговоров. С учетом того, что предыдущая встреча состоялась в Минске, на этот раз предложено встретиться в сентябре в Брюсселе. Еврокомиссия выразила готовность продолжать переговоры, чтобы завершить их как можно быстрее.
В МИД Беларуси на этой неделе заявили, что обсуждают с Еврокомиссией даты пятого раунда переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и о реадмиссии. "Мы находимся в контакте с Еврокомиссией по согласованию дат. На днях передали в Еврокомиссию наши предложения по датам встречи", — сообщил 12 сентября БелаПАН пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года. Последняя встреча состоялась в июне 2017 года в Минске. По ее итогам было заявлено о достижении "значительного прогресса, в частности, в отношении будущего соглашения о реадмиссии". "Если соглашения будут заключены, они сделают процедуры выдачи Европейским союзом краткосрочных виз белорусским гражданам более простыми и дешевыми, а также позволят Беларуси лучше обеспечивать реадмиссию своих граждан, которые не имеют права находиться на территории ЕС", — говорилось в сообщении пресс-службы Евросоюза.
В июне этого года во время визита в Минск еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан заявил, что переговорный процесс между Беларусью и Евросоюзом по соглашению об упрощении визовых процедур можно было бы ускорить. "Мне не хотелось бы комментировать переговорный процесс, — сказал он. — Я полагаю, если есть добрая воля с обеих сторон, мы тогда можем не пройти, а пробежать последний километр. Можно было бы ускорить этот окончательный процесс принятия решений".
Говоря о планируемом повышении стоимости шенгенских виз до 80 евро, Хан подчеркнул, что ЕС и Еврокомиссия не заинтересованы в том, чтобы "сделать визовые вопросы источником дохода". "Наша цель — обеспечить быструю выдачу виз. Здесь есть определенные условия, но мы не намерены зарабатывать на этом деньги", — сказал он.
Ранее послы стран — членов ЕС одобрили мандат Еврокомиссии на начало переговоров с Европарламентом о внесении изменений в Визовый кодекс. Среди планируемых изменений — установка периода подачи визовых заявок не позднее чем за 15 дней до поездки и увеличение консульского сбора с 60 до 80 евро. Повышение сбора не коснется тех стран, с которыми у ЕС подписаны соглашения об упрощении визовых процедур и для граждан которых цена шенгенских виз составляет 35 евро.