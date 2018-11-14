Представитель МФК: Беларусь должна принять дополнительные меры по защите инвестиций

Минск, 14 ноября. В Беларуси создана необходимая нормативная база для привлечения прямых иностранных инвестиций, проблема — в правоприменительной практике. Об этом заявил руководитель регионального офиса Международной финансовой корпорации Джейсон Пеллмар, выступая 14 ноября в Палате представителей.

"Нормативная база Беларуси благоприятна для привлечения инвестиций. На наш взгляд, основной пробел, который препятствует привлечению инвестиций в страну, — правоприменительная практика", — сказал он.



Пеллмар предложил внести в белорусское законодательство дополнительные нормы с целью защиты инвестиций. "Мы предлагаем определить четкий порядок возмещения инвесторам ущерба, причиненного незаконным вмешательством государственных органов и их должностных лиц", — отметил представитель МФК.



Кроме того, добавил он, МФК предлагает уточнить или исключить право государства на односторонний отказ по исполнению своих обязательств в ходе реализации инвестиционных договоров.



В Беларуси, считает Пеллмар, для улучшения инвестиционной привлекательности нужно принять дополнительные шаги по обеспечению макроэкономической стабильности.



"Беларуси нужно принять сложные решения, которые позволят снять нагрузку на бюджет, связанную с поддержкой неэффективных госпредприятий. Такие госпредприятия нужно коммерциализировать, часть из них — закрыть или приватизировать", — заявил Джейсон Пеллмар.

