Гомель, 14 ноября. Пять человек погибли при столкновении микроавтобуса с молоковозом в Калинковичском районе Гомельской области.



Как сообщает Следственный комитет, авария произошла 14 ноября около 10.55 на 176-м километре автодороги граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин. Автомобиль "Фольксваген-Транспортер" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом. Пять пассажиров микроавтобуса (все женщины) скончались на месте происшествия, водитель доставлен в реанимацию.



На место аварии для координации работы выехал начальник управления СК по Гомельской области.