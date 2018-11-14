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Дата распечатки: 14.11.2018 14:52
 
14.11.2018 13:07 Общество

Пять человек погибли при столкновении микроавтобуса с молоковозом в Калинковичском районе

Гомель, 14 ноября. Пять человек погибли при столкновении микроавтобуса с молоковозом в Калинковичском районе Гомельской области.

Как сообщает Следственный комитет, авария произошла 14 ноября около 10.55 на 176-м километре автодороги граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин. Автомобиль "Фольксваген-Транспортер" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом. Пять пассажиров микроавтобуса (все женщины) скончались на месте происшествия, водитель доставлен в реанимацию.

На место аварии для координации работы выехал начальник управления СК по Гомельской области.
Алена Германович, БелаПАН.

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