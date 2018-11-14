Доллар США продолжает расти, евро подорожал более чем на копейку

Минск, 14 ноября. 14 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США и евро, укрепился к российскому рублю.







По итогам торгов курс евро вырос на 0,0148 рубля (0,61%) и составил 2,4250 рубля.





Курс доллара США увеличился на 0,0023 рубля (0,11%) и составил 2,1472 рубля.





Курс российского рубля снизился на 0,0070 рубля (0,22%) и составил 3,1620 белорусского рубля за 100 российских.





В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.





Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Во вторник вечером цены на нефть марки Brent упали на 6,6%, достигнув минимума восьми месяцев. К полудню среды баррель марки Brent торгуется на уровне в 66,35 доллара США.







В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 0,3163 рубля и составил 67,9975 рубля.