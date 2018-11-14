Депутат Палаты представителей Канопацкая просит руководство МВД отменить высылку из Беларуси пресс-секретаря ОГП Красулиной

Минск, 14 ноября. Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая считает решение о высылке на год из Беларуси пресс-секретаря Объединенной гражданской партии Анны Красулиной "чрезмерным и политически мотивированным" и просит руководство МВД отменить его.



Она "крайне возмущена" новостью о высылке. "Зная Анну много лет (Канопацкая входит в Национальный комитет ОГП. — БелаПАН.), могу с уверенностью утверждать, что никакой угрозы или опасности общественному порядку она никогда не представляла. А что такое, по логике власти, "несанкционированные массовые мероприятия", мы все знаем. Это давно является инструментом подавления инакомыслия, что противоречит Конституции Беларуси, нарушает международные обязательства в области прав человека, которые взяла на себя Республика Беларусь", — написала депутат на своей странице в "Фейсбуке".



Канопацкая считает решение о высылке "актом политического давления на оппозиционную политическую партию в преддверии избирательных кампаний".



"Данные не обдуманные до конца действия работников силового блока страны подрывают и без того сложные, непростые и многолетние действия белорусского МИД, а также мою двухлетнюю работу и международную деятельность как депутата Палаты представителей и члена ОГП по налаживанию полноценных и взаимовыгодных отношений Республики Беларусь с Европейским союзом и США, особенно в вопросах политических прав и свобод", — написала она.



Красулина должна покинуть Беларусь до 30 ноября. Она гражданка России, но живет в Беларуси, где находится ее семья, в том числе родители, с 2002 года. Причиной решения о депортации стали административные правонарушения: в 2016 и 2017 годах в отношении нее было составлено два протокола по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции), в 2018 году еще один — за не оплаченный вовремя проезд в автобусе. Все штрафы уплачены.