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Дата распечатки: 14.11.2018 14:51
 
14.11.2018 14:07 Общество

За 10 месяцев 2018 года в Беларуси зарегистрировано почти 25 тыс. краж

Минск, 14 ноября. За 10 месяцев 2018 года в Беларуси зарегистрировано почти 24,9 тыс. краж. Это на 7,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба МВД.

Реже стали воровать из жилищ, одежды, ручной клади и автомобилей. В 93% случаев похищалось частное имущество.

Кражи — наиболее распространенный вид преступлений в сельской местности, который составляет 46% всех преступлений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13,8% увеличилось количество краж из магазинов, в том числе на 9,2% — из торговых точек в сельской местности.

"Причинами и условиями преступлений в деревнях являются пьянство и трудовая незанятость граждан, а также низкая мотивация для своего развития населения трудоспособного возраста, склонного к асоциальному образу жизни и правонарушениям, — отмечается в сообщении. — Кроме того, на статистику отрицательно влияет преобладание в сельских населенных пунктах людей преклонного возраста, которые получают стабильный доход в виде пенсии и, как следствие, являются потенциальными жертвами в силу неспособности к активному сопротивлению".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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