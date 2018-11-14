СК возбудил уголовное дело по факту ДТП под Калинковичами, где погибли пять женщин

Гомель, 14 ноября. Управление Следственного комитета по Гомельской области возбудило дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц).



Речь идет об аварии в Калинковичском районе с гибелью пяти пассажирок микроавтобуса. Подозреваемый — его водитель, 30-летний житель Петрикова.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, 14 ноября около 10.55 на 176-м километре автодороги граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин подозреваемый, управляя автомобилем "Фольксваген-Транспортер", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "МАЗ". Грузовиком управлял 29-летний житель Калинковичей.



Пять женщин в возрасте 47, 43, 41, 40 и 25 лет — пассажирок "Фольксвагена" скончались на месте происшествия. Все погибшие проживали в Петрикове. Водитель "Фольксвагена" в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение.



На место ДТП выбывала следственно-оперативная группа и сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. Работу на месте происшествия координировал начальник УСК по Гомельской области Сергей Паско. Назначены экспертизы.



Сотрудники Следственного комитета обращаются к гражданам, ставшим очевидцами ДТП, а также к тем, кто обладает записями видеорегистратора с места ДТП и состояния дорожного покрытия в указанный период времени, с просьбой обратиться в УСК по Гомельской области по телефонам: (80232) 69-31-23, 69-30-48, 69-30-50, (8029) 743-75-45.