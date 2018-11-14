Румас и Силуанов обсудили вопросы интеграции и подготовку к заседанию союзного Совмина

Минск, 14 ноября. Сергей Румас и первый заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр финансов Антон Силуанов 14 ноября во время встречи в Минске обсудили вопросы интеграции и подготовку к заседанию Совета министров Союзного государства.



"После встречи глав государств в Сочи наше взаимодействие стало более продуктивным, мы продвинулись по многим вопросам, и даже по тем, по которым еще нет решения, нам удалось существенно сблизить позиции. У нас до конца года пройдет ряд интеграционных мероприятий: Евразийский межправсовет, союзный Совмин. Думаю, заседание группы высокого уровня поможет нам найти развязки по многим вопросам, и мы выйдем на эти два мероприятия с подготовленными и согласованными решениями", — цитирует Румаса пресс-служба правительства.



В свою очередь, Антон Силуанов отметил необходимость обсудить ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. "Хотелось бы согласовать наше взаимодействие в рамках евразийской интеграции и рассмотреть вопросы интеграции наших стран в Союзном государстве", — добавил он.



14 ноября в Минске прошло заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.



Накануне Сергей Румас обсудил с послом России Михаилом Бабичем актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия и подготовку к заседанию Совета министров Союзного государства, которое пройдет 13 декабря в Бресте.