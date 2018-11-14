Обзор важнейших событий 14 ноября 2018 года

Минск, 14 ноября. Пресс-секретарю Объединенной гражданской партии гражданке России Анне Красулиной запрещен въезд в Беларусь на один год. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Минске. Страну она должна покинуть до 30 ноября. В уведомлении о высылке, которое Красулина получила 13 ноября в УВД Московского района Минска, указано, что решение принято в интересах общественного порядка путем добровольного выезда из страны. За незаконное пересечение белорусской границы и нарушение срока действия запрета въезда ей грозит привлечение к уголовной ответственности. В Беларуси Красулина проживает с 2002 года. По ее словам, ей некуда ехать: в России у нее ничего нет. В Беларуси живет семья, в том числе родители. В последние годы Красулина не хотела начинать процедуру получения гражданства, так как боялась привлекать к себе внимание и быть депортированной раньше. Она собирается обжаловать решение о высылке в ГУВД Мингорисполкома, а затем в суде, однако не очень верит в успех.



Высылка из Беларуси пресс-секретаря Объединенной гражданской партии гражданки России Анны Красулиной является политической расправой, нарушением прав человека и международных обязательств Беларуси. Об этом говорится в принятом 14 ноября заявлении политсовета ОГП. "Учитывая разделение семьи, это еще и антигуманный и бесчеловечный поступок", — считают в партии. Красулину политсовет ОГП называет ключевой фигурой в обеспечении информационной деятельности партии. Авторы заявляют, что с приближением избирательных кампаний масштабы "правового беспредела" и "политического маразма" многократно возрастают. Партия призывает международное сообщество незамедлительно отреагировать на этот "вопиющий факт политических репрессий в отношении оппозиционной партии и оппонентов действующего режима".



Военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Беларуси вызывает в Армении "приступы психоза", заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев 14 ноября в преддверии своего официального визита в Беларусь. Алиев на встрече с послом Беларуси Геннадием Ахрамовичем отметил, что немаловажным фактором отношений двух государств является сотрудничество в военно-технической сфере. "Мы приобретаем военную технику в Беларуси и очень довольны качеством и показателями. Беларусь и в сфере военной промышленности демонстрирует очень высокий уровень, и мы намерены продолжать сотрудничество в военно-технической сфере. Правда, как вы знаете, в Армении это вызывает, скажу так, приступы психоза, что крайне удивительно, потому что Азербайджан закупает вооружение не только в Беларуси. Крупнейшим поставщиком военной техники в Азербайджан является Россия. Также мы в большом объеме приобретаем вооружение и технику в Турции, Израиле, Пакистане, европейских странах. Поэтому удивительно, что претензии предъявляются исключительно Беларуси",— сказал Алиев.



На 124-й сессии Комитета ООН по правам человека (КПЧ) белорусские власти заявили о нежелании выполнять решения комитета. Об этом на пресс-конференции сообщил юрист лишенного регистрации правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович, который в составе делегации НГО присутствовал в Женеве при представлении доклада белорусских властей. 8—9 октября официальный Минск впервые за последние 20 лет представил отчет о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах. Правозащитники подготовили альтернативный доклад. "В принципе, эту позицию белорусских властей мы знали ранее, но, что нас огорчило, здесь это было озвучено впервые с высоких трибун: Беларусь не считает нужным исполнять решения комитета, которые были приняты по индивидуальным обращениям белорусских граждан о нарушении их прав на национальном уровне. А также было сказано о том, что они не исполняют и не собираются исполнять срочные процедуры КПЧ, которые он начинает по индивидуальным обращениям", — заявил Стефанович.



Недавний визит в Минск помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла дал старт контактам между странами на новом политическом уровне, а новая стратегия США по отношению к региону Центральной и Восточной Европы позволяет говорить о росте интереса Вашингтона в том числе и к Беларуси. Об этом сказано в очередном выпуске мониторинга внешней политики и региональной безопасности "Минский барометр", подготовленном экспертно-аналитической инициативой "Минский диалог". "В сентябре—октябре белорусско-американские отношения получили значительный импульс для своего дальнейшего развития. События анализируемого периода впервые дают основание говорить о существенном продвижении на пути нормализации отношений", — отмечают эксперты. Координатор программы "Внешняя политика Беларуси", политолог Денис Мельянцов на презентации выпуска мониторинга в Минске 14 ноября отметил, что последние два месяца продемонстрировали реальную многовекторность внешней политики Минска, поскольку значительно активизировались контакты на официальном уровне как с Россией и США, так и с Евросоюзом, Украиной и Китаем.



Международная организация "Репортеры без границ" призвала партнеров официального Минска в мире отреагировать на волну преследований журналистов в Беларуси. Представители "Репортеров без границ" обратили внимание на то, что в 2018 году в стране присуждено рекордное количество штрафов — около ста — белорусским журналистам, в основном сотрудничающим с польским телеканалом "Белсат". "Такое беспрецедентное количество штрафов предназначено исключительно для того, чтобы заткнуть рот независимым журналистам, — заявил глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Йоханн Бир. — Это часть тотальной кампании, направленной на притеснение последних критических голосов в СМИ в стране. Международные партнеры Беларуси должны в срочном порядке оказать давление на власти, чтобы прекратить это". Представители "Репортеров без границ" отметили, что белорусские власти используют "классические методы", в частности они "вынуждают независимые СМИ размещаться за пределами страны, а затем отказывают их корреспондентам в аккредитации, заставляя их таким образом работать незаконно".