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Дата распечатки: 15.11.2018 12:55
 
15.11.2018 08:35 Общество

В Беларуси до 19 декабря проверят все гипсокартонные конструкции большой площади в ТРЦ

Минск, 15 ноября. В Беларуси будут проведены осмотры всех гипсокартонных конструкций большой площади в торгово-развлекательных центрах.

Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям при Совете министров в целях предупреждения возможных инцидентов на объектах, аналогичных ТРЦ "Арена-Сити", сообщает пресс-служба МЧС.

По решению комиссии местные исполнительные и распорядительные органы должны до 19 ноября составить перечень торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей, в которых смонтированы подвесные гипсокартонные потолки больших площадей. До 19 декабря будут проведены визуальные осмотры и при необходимости дополнительные мероприятия по обследованию состояния подвесных систем и потолков на указанных объектах. Результаты проведенной работы будут обобщены Министерством по чрезвычайным ситуациям.

12 ноября в ТРЦ "Арена-сити" произошло обрушение подвесного потолка. Площадь обрушения составила 150 кв. м. В результате ЧП пострадала продавец цветочного магазина, девушка 1994 года рождения.

По информации МЧС, в настоящее время работа большей части центра приостановлена, после проведения экспертизы гипсокартонных конструкций по всему зданию будет рассматриваться вопрос о возобновлении работы в штатном режиме.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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