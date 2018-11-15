В Беларуси до 19 декабря проверят все гипсокартонные конструкции большой площади в ТРЦ

Минск, 15 ноября. В Беларуси будут проведены осмотры всех гипсокартонных конструкций большой площади в торгово-развлекательных центрах.



Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям при Совете министров в целях предупреждения возможных инцидентов на объектах, аналогичных ТРЦ "Арена-Сити", сообщает пресс-служба МЧС.



По решению комиссии местные исполнительные и распорядительные органы должны до 19 ноября составить перечень торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей, в которых смонтированы подвесные гипсокартонные потолки больших площадей. До 19 декабря будут проведены визуальные осмотры и при необходимости дополнительные мероприятия по обследованию состояния подвесных систем и потолков на указанных объектах. Результаты проведенной работы будут обобщены Министерством по чрезвычайным ситуациям.



12 ноября в ТРЦ "Арена-сити" произошло обрушение подвесного потолка. Площадь обрушения составила 150 кв. м. В результате ЧП пострадала продавец цветочного магазина, девушка 1994 года рождения.



По информации МЧС, в настоящее время работа большей части центра приостановлена, после проведения экспертизы гипсокартонных конструкций по всему зданию будет рассматриваться вопрос о возобновлении работы в штатном режиме.

