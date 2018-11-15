Главбух товарищества собственников в Минске подозревается в хищении 48 тысяч рублей

Минск, 15 ноября. Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в отношении 33-летней жительницы Жодино.



Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, факты противоправных действий были выявлены руководством одного из столичных товариществ собственников после проведенной финансовой ревизии. По поступившей информации в правоохранительные органы сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями проведена соответствующая проверка, на основании которой возбуждено уголовное дело.



По данным следствия, женщина, работая главным бухгалтером в указанной организации в Минске, использовала электронный доступ к счетам и систематически перечисляла денежные средства на свой расчетный счет. Кроме того, она фиктивно трудоустроила в качестве лифтера своего супруга и начисляла ему зарплату за работу, которую он не выполнял.



По данным следствия, с 2015 года по август 2018 года должностное лицо похитило более 48 тысяч рублей, принадлежащих товариществу собственников.



Действия подозреваемой квалифицированы следствием по ч. 3, 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. К ней применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. На имущество подозреваемой наложен арест.



"В рамках уголовного дела проводятся допросы, изучаются изъятые носители информации, документы, касающиеся организации и деятельности товарищества собственников. Продолжается установление всех фактов противоправных действий и точного размера причиненного ущерба", — говорится в сообщении СК.

