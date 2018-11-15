Следователи выясняют обстоятельства хищения саженцев с улиц столицы

Минск, 15 ноября. Центральный (Минска) районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства хищения хвойных растений на территории столицы, сообщает отдел информации и связи с общественностью СК.



По данным следствия, ранее судимый 43-летний неработающий мужчина в период со 2 ноября по 5 ноября совершил хищение туй, высаженных на проспекте Победителей. Факт отсутствия хвойных растений на своих местах был обнаружен работниками предприятия "Минскзеленстрой", которые обратились в правоохранительные органы с заявлением.



"В течение суток, благодаря бдительности сотрудников близлежащих офисов, подозреваемый был задержан сотрудниками милиции. В ходе допроса мужчина пояснил, что вырывал туи по несколько штук и складывал их в мешок, чтобы продать их на одном из рынков столицы. Когда похищенные туи были проданы, он возвращался за следующими", — говорится в сообщении СК.



Всего мужчина похитил более двадцати кустов. Предварительная сумма ущерба составляет более 800 рублей. По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса.



В ходе расследования были получены сведения, что этот же мужчина в период с 1 по 6 ноября текущего года также совершил хищение более сорока хвойных растений (туя, можжевельник, горная сосна), высаженных на проспекте Победителей. Предварительная сумма ущерба составляет более 400 рублей. В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса.



Как отмечают в Следственном комитете, саженцы деревьев и кустов нередко становятся предметом преступного посягательства. Так, только в 2018 году в производстве СК находилось более двадцати уголовных дел, связанных с хищением туй. Помимо хвойных растений, зачастую похищают саженцы плодовых деревьев, малины и орехов, кусты голубики. Пик подобных преступлений приходится на весну, однако известны случаи хищения хвойных растений и в конце осени.