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Дата распечатки: 15.11.2018 12:55
 
15.11.2018 11:21 Общество

Мининформ ограничил доступ к 37 интернет-ресурсам за информацию о продаже наркотиков и психотропов

Минск, 15 ноября. Министерство информации 14 ноября приняло решение об ограничении доступа к 37 интернет-ресурсам.

Как сообщает ведомство, ресурсы заблокированы за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Решение принято Мининформом на основании письменных уведомлений Министерства внутренних дел и руководствуясь п. 10  ч. 3 декрета президента от 28 декабря 2014 года № 6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков", а также ст. 38 и ст. 511 закона "О средствах массовой информации".
Алексей Орешко, БелаПАН.

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