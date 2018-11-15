Мининформ ограничил доступ к 37 интернет-ресурсам за информацию о продаже наркотиков и психотропов

Минск, 15 ноября. Министерство информации 14 ноября приняло решение об ограничении доступа к 37 интернет-ресурсам.



Как сообщает ведомство, ресурсы заблокированы за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.



Решение принято Мининформом на основании письменных уведомлений Министерства внутренних дел и руководствуясь п. 10 ч. 3 декрета президента от 28 декабря 2014 года № 6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков", а также ст. 38 и ст. 511 закона "О средствах массовой информации".