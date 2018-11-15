Петришенко: Снятие ограничений остается для Беларуси ключевым вопросом в отношениях с Россией

Минск, 15 ноября. Промкооперация, снятие ограничений, беспрепятственные поставки продовольствия остаются для Беларуси ключевыми вопросами в отношениях с Россией. Об этом на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства 14 ноября в Минске заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщает пресс-служба правительства.



Вице-премьер добавил, что считает крайне важным перевести все поручения и решения глав государств и правительств по этим вопросам в практическую плоскость.



Отдельное внимание, по мнению Петришенко, следует уделить вопросу реализации союзных программ. "Здесь есть как старые проблемы — длительность процедур согласования, задержка реализации, нарушение сроков отчетности, так и новые, — отметил он. — Уже в 2020 году мы можем столкнуться с нехваткой финансовых ресурсов под реализацию программ. В этой связи хотел бы подчеркнуть важность не упустить по конъюнктурным причинам те действительно важные проекты и программы, которые могут принести осязаемую помощь нашим людям".



Петришенко выразил уверенность, что группе, которая собралась сегодня в новом составе, удастся не только сохранить преемственность, но и выйти на новый, еще более высокий уровень двустороннего сотрудничества. Он отметил, что в ее состав включены послы Беларуси и России. По долгу службы эти люди обладают полноценной и выверенной информацией по широкому кругу вопросов, погружены во всю проблематику двустороннего сотрудничества, комплексно и полноценно владеют информацией на местах.



Предложения, выработанные на нынешнем заседании Группы высокого уровня, будут представлены на рассмотрение ближайшего заседания Совмина Союзного государства. Ожидается, что оно пройдет 13 декабря в Бресте.