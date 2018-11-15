Объем сельхозпроизводства снизился на 2,5%

Минск, 15 ноября. В январе—октябре 2018 года в хозяйствах всех категорий (в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции в текущих ценах составило 17,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,5%, на 2,5% меньше уровня января—октября 2017 года.



Как сообщил Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 13,6 млрд рублей (на 2,9% меньше).



На 1 ноября 2018 года в сельскохозяйственных организациях страны накопано картофеля 756,8 тыс. тонн при средней урожайности 264 центнера с гектара, собрано овощей 154,8 тыс. тонн при урожайности 245 центнеров.



Валовой сбор сахарной свеклы увеличился на 3,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, составив 3 млн 992,4 тыс. тонн, урожайность — 452 центнера с гектара.



На 1 ноября текущего года в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм под урожай 2019 года на площади 1 млн 582,8 тыс. гектаров, или на 4,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Посевная площадь под озимый рапс составила 382,6 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 989,7 тыс. гектаров, или на 37,6% больше, чем на 1 ноября 2017 года.



На начало ноября 2018 года заготовлено кормов 11,4 млн тонн кормовых единиц, из них кормов из трав — 8,2 млн. В расчете на условную голову скота для общественного поголовья кормов заготовлено 26,2 центнера кормовых единиц, из них кормов из трав — 25,7 центнера.



В январе—октябре 2018 года производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях составило 1 млн 437,4 тыс. тонн (на 0,1% меньше к уровню соответствующего периода предыдущего года), молока произведено 5 млн 939,9 тыс. тонн (+0,7%).



На 1 ноября 2018 года в сельскохозяйственных организациях Беларуси насчитывалось 4,3 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров — 1,4 млн.