"Белнефтехим" будет плавно менять цены на топливо — как при росте стоимости нефти, так и при ее снижении

Минск, 15 ноября. Цены на топливо на АЗС будут меняться постепенно, без рывков, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков 15 ноября в Новополоцке (Витебская область) на встрече с коллективом ОАО "Нафтан".



Отвечая на вопросы о дальнейших шагах концерна по изменению цен на автомобильное топливо в связи со снижением стоимости нефти в последние дни, Рыбаков подчеркнул: концерн придерживается стратегии плавного изменения цен — как при росте стоимости сырья, так и при его снижении.



По словам главы "Белнефтехима", предпринятое увеличение цен не компенсировало изменения стоимости сырья, даже с учетом начала снижения стоимости нефти в последние недели. "Решение об увеличении либо снижении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации по нескольким показателям: стоимость нефти, курс белорусского рубля, динамика цен в соседних странах, налоговая составляющая. В любом случае цены на АЗС Беларуси будут изменяться постепенно, без рывков", — цитирует Рыбакова пресс-служба концерна.



За год цены на топливо менялись 23 раза. Последнее повышение на одну копейку произошло 11 ноября. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составила 1,41 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,50 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,71 рубля, ДТ — 1,50 рубля. Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко заявил 6 ноября журналистам, что при стоимости нефти 72 доллара за баррель справедливая цена за литр бензина АИ-92 — 77 центов. По его словам, если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на одну копейку будет продолжено.