15.11.2018 18:49 Экономика
Беларусь ввела лицензирование экспорта лесоматериалов из твердолиственных пород
Минск, 15 ноября. Правительство ввело лицензирование экспорта белорусских лесоматериалов из твердолиственных пород за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 819 от 14 ноября.
Согласно документу, экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
Концерн согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород при наличии заключенного между ним и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных пород.
Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами — членами Евразийского экономического союза аналогичных мер, а также проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии настоящего постановления.
Основные пункты постановления вступят в силу через 10 дней после его официального опубликования и будут действовать в течение шести месяцев.
Согласно документу, экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
Концерн согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород при наличии заключенного между ним и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных пород.
Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами — членами Евразийского экономического союза аналогичных мер, а также проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии настоящего постановления.
Основные пункты постановления вступят в силу через 10 дней после его официального опубликования и будут действовать в течение шести месяцев.