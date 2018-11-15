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Дата распечатки: 15.11.2018 20:54
 
15.11.2018 20:22 Экономика

Румас предложил губернатору Иркутской области осуществить комплексную пилотную поставку в регион белорусской техники

Минск, 15 ноября. Беларусь предлагает Иркутской области осуществить комплексную пилотную поставку белорусской техники, заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко 15 ноября в Минске.

"Зная о ваших дальнейших планах по закупке современной тракторной, зерно- и кормоуборочной техники, а также реализации в области масштабной программы по развитию сельского хозяйства, мы предлагаем рассмотреть наши известные предприятия МТЗ и "Гомсельмаш" в качестве основных поставщиков сельхозтехники в Иркутскую область, — цитирует Румаса пресс-служба правительства. — Также предлагаем обратить внимание и взять на вооружение наши последние новинки — инновационный горэлектротранспорт: электробусы и троллейбусы с автономным ходом. Такая техника уже успешно прошла испытания в Российской Федерации. При вашей поддержке мы могли бы осуществить комплексную пилотную поставку белорусской техники".

Как отметил премьер-министр, увеличение поставок в Иркутскую область всего спектра белорусской продукции машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности — в числе точек роста товарооборота. По его словам, этот субъект Российской Федерации — один из лидеров своей страны по добыче полезных ископаемых. "В связи с этим, полагаю, есть хорошие возможности сотрудничества между нашим предприятием БелАЗ и горнодобывающим предприятиями вашего региона. А Минский автомобильный завод уже сегодня готов удовлетворить потребности области в пассажирской технике на газомоторном топливе. Под эти и другие проекты мы готовы со своей стороны также предложить схему льготного финансирования", — сказал премьер-министр.

Еще одно перспективное направление сотрудничества — расширение взаимодействия в агропромышленном комплексе и лесном хозяйстве, заявил Румас. Он предложил российским коллегам использовать опыт белорусских специалистов и научно-практические разработки в АПК. Например, внедрение технологий производства и переработки сельхозпродукции, создание молочно-товарных ферм, организацию поставок современных доильных залов.

Премьер-министр также предложил обсудить возможность совместной переработки деловой древесины, участие Беларуси в программах замены и модернизации лифтового оборудования в Иркутской области, поставок лифтов для новостроек, реализации программ жилищного строительства, обеспечение региона белорусскими продуктами питания.

В свою Сергей Левченко отметил важность продолжения совместных усилий по расширению имеющегося уровня двусторонних отношений. По его словам, Иркутская область торгует более чем со 100 странами мира. "Тем не менее, Беларусь у нас остается одним из ведущих партнеров в торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве", — подчеркнул он.

По данным белорусской статистики, товарооборот с Иркутской областью в январе—августе 2018 года составил 67,1 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 33,4%. При этом экспорт возрос в 2,2 раза, составив 37,7 млн долларов.
Андрей Середа, БелаПАН.

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