Постановлением Совмина ряд замминистров освобождены от своих должностей

Минск, 15 ноября. Ряд заместителей министров постановлением Совета министров от 14 ноября 2018 года № 817 освобождены от своих должностей "в связи с переводом к другому нанимателю".



В частности, сообщает пресс-служба правительства, Леонид Дямьяник освобожден от должности заместителя министра лесного хозяйства, Ирина Дрига — первого заместителя министра культуры, Александр Кулик — первого заместителя министра лесного хозяйства, Иван Ребковец — заместителя министра транспорта и коммуникаций; Александр Яцко — заместителя министра культуры.



Этим же постановлением назначен ряд новых заместителей министров: Юрий Селиверстов — заместителем министра финансов, Александр Червяков — первым заместителем министра экономики, Андрей Белковец — заместителем министра финансов, Сергей Шереметьев — заместителем министра культуры, Дмитрий Ярошевич — заместителем министра экономики.



Также в порядке перевода Наталья Карчевская назначена первым заместителем министра культуры, Владимир Креч — заместителем министра лесного хозяйства, Сергей Реентович — заместителем министра энергетики, Валентин Шатравко — первым заместителем министра лесного хозяйства.



Напомним, назначения новых заместителей министров 13 ноября было согласовано с Александром Лукашенко, который в этот день принял также ряд других кадровых решений.