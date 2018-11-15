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Дата распечатки: 15.11.2018 20:53
 
15.11.2018 20:40 Политика, Экономика

Постановлением Совмина ряд замминистров освобождены от своих должностей

Минск, 15 ноября. Ряд заместителей министров постановлением Совета министров от 14 ноября 2018 года № 817 освобождены от своих должностей "в связи с переводом к другому нанимателю".

В частности, сообщает пресс-служба правительства, Леонид Дямьяник освобожден от должности заместителя министра лесного хозяйства, Ирина Дрига — первого заместителя министра культуры, Александр Кулик — первого заместителя министра лесного хозяйства, Иван Ребковец — заместителя министра транспорта и коммуникаций; Александр Яцко — заместителя министра культуры.

Этим же постановлением назначен ряд новых заместителей министров: Юрий Селиверстов — заместителем министра финансов, Александр Червяков — первым заместителем министра экономики, Андрей Белковец — заместителем министра финансов, Сергей Шереметьев — заместителем министра культуры, Дмитрий Ярошевич — заместителем министра экономики.

Также в порядке перевода Наталья Карчевская назначена первым заместителем министра культуры, Владимир Креч — заместителем министра лесного хозяйства, Сергей Реентович — заместителем министра энергетики, Валентин Шатравко — первым заместителем министра лесного хозяйства.

Напомним, назначения новых заместителей министров 13 ноября было согласовано с Александром Лукашенко, который в этот день принял также ряд других кадровых решений.
Андрей Середа, БелаПАН.

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