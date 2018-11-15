Обзор важнейших событий 15 ноября 2018 года

Минск, 15 ноября. Переговоры по кредитной программе МВФ могут возобновиться только после получения соответствующего запроса от белорусских властей, заявил глава миссии фонда в Беларуси Жак Миньян на брифинге в Минске. "Мы должны получить запрос со стороны официальных органов Беларуси, причем они должны быть убеждены в том, что эта программа соответствует лучшим интересам страны. В данный момент официальные органы, видимо, считают, что нет острой необходимости и нужды в этом. Поэтому мы не педалируем этот вопрос", — сказал Миньян. "Поскольку запроса со стороны властей нет, соответственно, нет и нашей реакции", — добавил он. Беларусь запрашивала у Международного валютного фонда кредит на 3 млрд долларов, однако летом 2017 года правительство сообщило, что переговоры по кредитной программе приостановлены, так как стороны по-прежнему расходятся в вопросе скорости реформ.



МВФ рекомендует белорусским властям провести бюджетную консолидацию с целью сокращения госдолга, сообщил Жак Миньян. Он обратил внимание, что сейчас уровень государственного долга Беларуси составляет 52% ВВП с учетом правительственных гарантий. "С нашей точки зрения, для Беларуси было бы полезно провести консолидацию в бюджетной сфере, чтобы снизить уровень госдолга", — сказал Миньян. Он отметил, что "последние годы госдолг Беларуси продолжал расти, и эта тенденция может продолжаться". Консолидация бюджета позволила бы увеличить его доходы на 2-3% ВВП, которые можно направить на обслуживание и погашение госдолга, считает глава миссии МВФ. "Необходимо сократить трансферты слабым госпредприятиям и тем самым получить дополнительные средства на погашение госдолга", — сказал Миньян. По данным миссии МВФ, уточнил он, ежегодно государство направляет на поддержку госпредприятий 1,5-2% ВВП.



Национальное собрание Беларуси и Палата представителей Египта подписали в Минске соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили главы Палаты представителей и Совета Республики Владимир Андрейченко и Михаил Мясникович, председатель Палаты представителей Египта Аль Абдель Аль Сайед. Белорусская сторона предлагает египетской наладить сотрудничество в сферах машиностроения, инноваций, в том числе в разработке и производстве беспилотников, взаимного производства сельхозпродукции, в горнодобывающей отрасли, информационно-коммуникационных технологиях, медицине и образовании. "Нужна не только простая торговля, важно создание совместных предприятий. Мы готовы создать сборочное производство БелАЗа в Египте, производство двигателей — Минский моторный завод уже ведет переговоры", — отметил Андрейченко.



Беларусь отмечает важную роль Египта в урегулировании ситуации в регионе, заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Палаты представителей Египта. Он подчеркнул, что белорусская сторона уделяет большое внимание сотрудничеству с Египтом, особенно в контексте международных отношений. "Мы очень высоко ценим ту роль, которую снова играет Египет на Востоке, в том неспокойном регионе. Мы очень внимательно наблюдаем за конфликтом на палестинских землях и той ролью, которую вы играете в стабилизации обстановки и урегулировании отношений между Израилем и Палестиной", — цитирует Лукашенко его пресс-служба. "Мы имеем план действий, как принято говорить, дорожную карту развития наших отношений. Я хочу вас заверить, что мы полны решимости следовать этой дорожной карте", — заявил официальный лидер. В свою очередь Али Абдель Аль Сайед отметил, что президент Египта намерен посетить Беларусь в первой половине следующего года.



Оппозиционных активистов начали штрафовать за самовольную установку деревянных крестов на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты под Минском. Так, активист Валерий Рябцев получил постановление о наложении на него штрафа за установку крестов в урочище Куропаты без предварительного согласования с Министерством культуры и местными исполнительными органами. Административная комиссия при Минском райисполкоме признала Рябцева виновным в совершении правонарушения по статье 19.3 КоАП и приговорила к штрафу в 15 базовых величин (367,5 рубля). В конце октября КУП "Минскоблдорстрой" направил Рябцеву, а также активистам Дмитрию Дашкевичу, Сергею Чайко, Егору Лаврухину и Сергею Масюку претензии с требованием до 31 октября демонтировать 13 новых крестов. За невыполнение требований "Минскоблдорстрой" угрожал самостоятельно демонтировать кресты с дальнейшим выставлением счета за работы, однако этого пока не произошло. В отношении активистов были вынесены постановления о правонарушении по ст. 18.35 КоАП (повреждение или загрязнение автомобильной дороги или иного дорожного сооружения).



Цены на топливо на АЗС будут меняться постепенно, без рывков, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в Новополоцке (Витебская область) на встрече с коллективом ОАО "Нафтан". Отвечая на вопросы о дальнейших шагах концерна по изменению цен на автомобильное топливо в связи со снижением стоимости нефти в последние дни, Рыбаков подчеркнул: концерн придерживается стратегии плавного изменения цен — как при росте стоимости сырья, так и при его снижении. По словам главы "Белнефтехима", предпринятое увеличение цен не компенсировало изменения стоимости сырья, даже с учетом начала снижения стоимости нефти в последние недели. "Решение об увеличении либо снижении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации по нескольким показателям: стоимость нефти, курс белорусского рубля, динамика цен в соседних странах, налоговая составляющая. В любом случае цены на АЗС Беларуси будут изменяться постепенно, без рывков", — цитирует Рыбакова пресс-служба концерна. За год цены на топливо менялись 23 раза.