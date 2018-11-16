Белорусская футбольная сборная выиграла у Люксембурга и вышла на первое место в своей группе Лиги наций

Минск, 16 ноября. В предпоследнем матче группового раунда Лиги наций белорусская футбольная сборная обыграла на выезде Люксембург — 2:0 (Драгун, 37, 54) и вышла на первое место в группе 2 слабейшей лиги D.



Состав гостей: Горбунов, Драгун, Мартынович, Шитов, Савицкий (Баланович, 72), Глеб (Путило, 74), Сарока (Сигневич, 85), Сиваков, Маевский, М.Володько, Стасевич. Предупреждения получили Сарока (71) и Драгун (83).



Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 16:13 в пользу белорусской сборной (первый тайм — 12:6), из них в створ ворот — 8:3 (5:2), угловые удары — 7:3 (5:1), штрафные удары — 19:18 (6:9), офсайды — 0:0 (0:0), владение мячом (в %) — 49:51 (52:48), точность пасов (в %) — 78:77 (82:79), точность пасов (в абсолютных цифрах) — 379/484 : 361/470 (240/294 : 203/256).



В другом матче группы Молдова обыграла на выезде Сан-Марино — 1:0 (Дамашкан, 78).



Положение команд: Беларусь — 11 очков (разница мячей 8-0), Люксембург — 9 (10-3), Молдова — 8 (3-4), Сан-Марино — 0 (0-14).



Заключительный матч 18 ноября команда Игоря Криушенко проведет в Сан-Марино. Чтобы остаться на первом месте и продолжить борьбу за путевку на чемпионат Европы-2020, ей достаточно сыграть вничью.