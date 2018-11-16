Криушенко: Люксембург не создал ничего серьезного у ворот белорусской сборной

Минск, 16 ноября. Об отсутствии у Люксембурга серьезных шансов забить мяч заявил главный тренер белорусской футбольной сборной Игорь Криушенко, комментируя победу своей команды со счетом 2:0 в предпоследнем матче группового этапа Лиги наций.



"Первый тайм в нашем исполнении был очень хороший: забили гол, были еще моменты, где могли увеличить счет. Во втором тайме соперник встрепенулся, освежил фланги и поджимал. Но не скажу, что что-то серьезное было создано: полумоменты и подходы были, но не более того. Забили второй мяч, практически предрешили исход матча и довели его до победного конца", — приводит слова Криушенко пресс-служба Белорусской федерации футбола.



На вопрос о надеждах на вызванного в сборную и проведшего на поле более 70 минут 37-летнего полузащитника Александра Глеба тренер заявил: "Александра Глеба мы взяли, потому что он сейчас имеет постоянную игровую практику, достаточно неплохо провел последние игры: с "Челси" и в чемпионате Беларуси. Сколько Саше позволит здоровье, сколько отмерено богом — пусть играет, помогает нам и радует зрителей. Хотелось, чтобы подольше это длилось".



Положение команд в группе 2 лиги D: Беларусь — 11 очков (разница мячей 8-0), Люксембург — 9 (10-3), Молдова — 8 (3-4), Сан-Марино — 0 (0-14).



Заключительный матч 18 ноября команда Криушенко проведет в Сан-Марино. Чтобы остаться на первом месте и продолжить борьбу за путевку на чемпионат Европы-2020, ей достаточно сыграть вничью.