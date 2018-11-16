Лукашенко: Академия наук играет ключевую роль в развитии страны

Минск, 16 ноября. Александр Лукашенко поздравил коллектив Национальной академии наук Беларуси с 90-летием.



"Являясь стратегически важным объектом, Академия наук играет ключевую роль в развитии страны, росте отечественной экономики и укреплении национальной безопасности. Поэтому на заре создания суверенной Беларуси было принято перспективное решение о сохранении высокого статуса организации", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.



"В зоне вашей ответственности — научное сопровождение важных государственных программ, использование космического пространства, разработка современных био- и нанотехнологий, создание интеллектуальной экономики, популяризация историко-культурного наследия народа, участие в глобальных международных проектах", — отметил официальный лидер.



Лукашенко убежден, что профессионализм, глубокие знания ученых академии, их стремление к новым открытиям всегда будут направлены на решение важнейших для укрепления независимости страны задач.