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Дата распечатки: 16.11.2018 14:31
 
16.11.2018 10:04 Общество

Лукашенко: Академия наук играет ключевую роль в развитии страны

Минск, 16 ноября. Александр Лукашенко поздравил коллектив Национальной академии наук Беларуси с 90-летием.

"Являясь стратегически важным объектом, Академия наук играет ключевую роль в развитии страны, росте отечественной экономики и укреплении национальной безопасности. Поэтому на заре создания суверенной Беларуси было принято перспективное решение о сохранении высокого статуса организации", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

"В зоне вашей ответственности — научное сопровождение важных государственных программ, использование космического пространства, разработка современных био- и нанотехнологий, создание интеллектуальной экономики, популяризация историко-культурного наследия народа, участие в глобальных международных проектах", — отметил официальный лидер.

Лукашенко убежден, что профессионализм, глубокие знания ученых академии, их стремление к новым открытиям всегда будут направлены на решение важнейших для укрепления независимости страны задач.
БелаПАН.

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