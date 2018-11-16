Лукашенко поздравил президента Кыргызстана с 60-летием

Минск, 16 ноября. Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с 60-летием, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.



Лукашенко отметил, что Беларусь и Кыргызстан традиционно связывают прочные узы дружбы, основанные на обоюдном уважении и доверии. "Мы высоко ценим ваши усилия, направленные на дальнейшее углубление и наполнение новым практическим содержанием белорусско-кыргызского партнерства, развитие конструктивного взаимодействия в рамках евразийской интеграции", — говорится в поздравлении.



Белорусский руководитель выразил уверенность, что плодотворное двустороннее сотрудничество будет расширяться в интересах народов стран.