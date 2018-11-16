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Дата распечатки: 16.11.2018 14:30
 
16.11.2018 10:11 Политика

Лукашенко поздравил президента Кыргызстана с 60-летием

Минск, 16 ноября. Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с 60-летием, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко отметил, что Беларусь и Кыргызстан традиционно связывают прочные узы дружбы, основанные на обоюдном уважении и доверии. "Мы высоко ценим ваши усилия, направленные на дальнейшее углубление и наполнение новым практическим содержанием белорусско-кыргызского партнерства, развитие конструктивного взаимодействия в рамках евразийской интеграции", — говорится в поздравлении.

Белорусский руководитель выразил уверенность, что плодотворное двустороннее сотрудничество будет расширяться в интересах народов стран.
БелаПАН.

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