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Дата распечатки: 16.11.2018 14:31
 
16.11.2018 10:24 Культура

Лукашенко поздравил с круглой датой российского певца Малинина

Минск, 16 ноября. Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Малинина с 60-летием.

"Любовь многочисленных поклонников в России и за ее пределами, признание высокого исполнительского мастерства в профессиональной среде — заслуженная награда за ваш яркий талант и уникальную манеру исполнения. Вы создали множество музыкальных произведений, которые покорили слушателей энергией, оптимизмом и истинным гуманизмом", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба президента.

Лукашенко выразил уверенность, что "проникновенное, искреннее творчество" Малинина "и в дальнейшем будет радовать публику, способствовать укреплению культурных связей между народами Беларуси и России".
БелаПАН.

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