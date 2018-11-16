Лукашенко поздравил с круглой датой российского певца Малинина

Минск, 16 ноября. Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Малинина с 60-летием.



"Любовь многочисленных поклонников в России и за ее пределами, признание высокого исполнительского мастерства в профессиональной среде — заслуженная награда за ваш яркий талант и уникальную манеру исполнения. Вы создали множество музыкальных произведений, которые покорили слушателей энергией, оптимизмом и истинным гуманизмом", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба президента.



Лукашенко выразил уверенность, что "проникновенное, искреннее творчество" Малинина "и в дальнейшем будет радовать публику, способствовать укреплению культурных связей между народами Беларуси и России".