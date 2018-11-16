"Беллесбумпром": Продление лицензирования экспорта твердолиственных лесоматериалов обусловлено необходимостью импортозамещения

Минск, 16 ноября. Для исключения импорта и обеспечения переработки имеющегося внутри страны сырья вводится лицензирование экспорта древесины ценных пород. Об этом говорится в комментарии пресс-службы концерна "Беллесбумпром" к решению правительства.



Лицензирование экспорта твердолиственных лесоматериалов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза предусмотрено постановлением Совета министров № 819 от 14 ноября.



"Продление лицензирования экспорта отдельных видов лесоматериалов также обусловлено необходимостью решения вопроса обеспечения бесперебойной работы и недопущения дефицита сырья для предприятий деревообрабатывающей и мебельной отраслей республики, которые производят продукцию с высокой степенью добавленной стоимости", — отметила пресс-служба концерна.



С учетом устойчивого спроса, в том числе на внешних рынках, на готовую продукцию деревообработки (в частности, мебель) местные деревообработчики увеличивают производственные мощности и в состоянии переработать ценное сырье твердолиственных пород, подчеркнули в ведомстве.



По информации концерна, за период действия принятых ранее законодательных актов по временному нетарифному регулированию экспорта лесоматериалов твердолиственных пород первичной переработки с ноября 2016 года по сентябрь 2018 года исключен ажиотажный спрос в ходе биржевой торговли на пиловочное бревно, закупаемое в том числе организациями концерна "Беллесбумпром". На биржевой площадке появились в свободном доступе ресурсы круглых лесоматериалов твердолиственных пород (котировальные цены в течение указанного периода снизились примерно на 25%).



Также стабилизирован внутренний рынок пиломатериалов, предприятиям деревообрабатывающей отрасли начались поставки черновой мебельной заготовки в объеме 370 куб. м в месяц. Практически прекращен импорт дубовых черновых мебельных заготовок.



При этом концерн за указанный период заключил с экспортерами соглашения об условиях поставок пилопродукции из древесины твердолиственных пород на внутренний рынок в общем объеме 12,2 тыс. куб. м, в том числе в 2017 году — 4,99 тыс. куб. м, в январе—сентябре 2018 года — 7,2 тыс. куб. м.



Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало лицензии на экспорт пилопродукции из древесины твердолиственных пород общим объемом 15,7 тыс. куб. м, в том числе в 2017 году — 6,3 тыс. куб. м, за январь—сентябрь 2018 года — 9,4 тыс. куб. м.



Согласно постановлению, экспортерам лесоматериалов из твердолиственных пород необходимо будет получать разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности ("Беллесбумпром"). Заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород согласовывается концерном при наличии заключенного между ним и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных пород.